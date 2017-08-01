У экстремалов есть надежда? В Таллинне появится два новых скейт-парка

Мы уже писали о том, что Таллинн оказался далеко не скейтерской столицей. Любителям уличных видов спорта каждый день приходится рисковать здоровьем, катаясь в неположенных местах либо на устаревших и поломанных рампах. Какова же позиция города? Готовы ли местные власти решить проблему?

Вице-мэр Таллинна по вопросам молодежи, культуры и спорта Михаил Кылварт согласен с тем, что уличный спорт в Эстонии становится все более популярным.

"Раньше город устанавливал в разных районах фанерные скейт-парки на деревянных каркасах. К сожалению, в нашем климате они быстро приходили в негодность и их пришлось ликвидировать, поскольку они стали опасными. К тому же их часто ломали и поджигали. Самыми прочными оказались рампы, установленные в Полицейском парке", — рассказал он Delfi.

Кылварт обнадежил: "В этом году мы построим две новые многофункциональные площадки в Ласнамяэ в парке Кивила/Тондилоо, вблизи Прийсле и в Мустамяэ по адресу Вильде теэ, 69, также подбирается подходящее место в центре города. Чтобы скейт-парки хорошо вписывались в окружающее пространство, город при их проектировании сотрудничал с ландшафтными архитекторами и городскими дизайнерами. Был объявлен конкурс идей, в ходе которого победила фирма Kauss Arhitektuur OÜ".

Вице-мэр Таллинна уточнил, что на данный момент готовы проекты площадок, идет процесс получения разрешения на строительство. В ближайшие недели будет объявлен конкурс госпоставок на фирму застройщика.

"Появятся скейт-парк из бетона, площадка для занятий street workout, баскетбольная площадка и столы для настольного тенниса. Также будет предусмотрено специальное освещение. Более того, Таллинн по предложению Таллиннского молодежного городского собрания этим летом уже установил 2 площадки для занятий street workout на пляжах Пирита и Харку, а в скором времени будет готова площадка и на пляже Штромки", — перечислил он.

На наш вопрос о том, не мешают ли городу скейтеры на площади Вабадузе, Кылварт ответил так: "Лестница на Вабадузе привлекает молодых людей, увлекающихся уличным спортом, однако и в других странах молодежь осваивает городское пространство подобным образом".