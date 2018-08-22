Tout à une fin. О плюсах и минусах запрета смартфонов в школах

С сентября этого года во Франции вступает в силу закон, запрещающий детям пользоваться мобильным телефоном и другими средствами связи в младшей и средней школе. Так президент Эммануэль Макрон реализовал свое предвыборное обещание. Президент рад, школьники не очень.

Эта новость всколыхнула не только французских учеников, но и школьников по всей Европе. А вдруг и у нас запретят?

Запретить может каждый. Но будет ли это работать? Ведь запретный плод, как известно, сладок, а дети любят сладкое. Возможно, они начнут выдумывать планы, как пронести телефон в школу. Станут приносить по три смартфона: один будут отдавать при входе в здание школы, второй — при входе в класс, а на третьем тихонько играть в туалете. Или вместо школы будут отправляться в парк и целый день играть, сидя на скамеечке. А что бы вы посоветовали французским школьникам?

Дети не так глупы, как некоторым кажется. Нельзя просто взять и обрубить то, с чем современные дети почти что рождаются. Когда ребенок появляется на свет, ему в руки сразу дают смартфон с мультиками, чтобы не плакал. Потом он играет в машине по дороге в детский садик. Потом приходит время школы и ему дарят что? Правильно! Смартфон.