Tout à une fin. О плюсах и минусах запрета смартфонов в школах

На самом деле смартфон — очень нужная вещь. И маме позвонить, и домашнее задание посмотреть (привет, eKool!), и найти информацию по любому из уроков, и сфотографировать работу одноклассника для списывания. В общем, вещь важная. Но как объяснить ребенку, что делу время, а потехе час? И что сидеть целый день, уткнувшись в экран, не очень-то хорошо. Французские власти предложили просто забрать телефон, надеясь, что это решит многие проблемы: пассивное поведение, проблемы со здоровьем, учебой и так далее.
Такое решение может, конечно, и позитивно повлиять на будущем наших школьников. ”Все, Жак, хватит кнопки свои тискать, наконец-то учиться начнешь”, — скажет обычная французская мама.
Да, смартфоны отвлекают и на них мы тратим огромное количество времени, которое могли бы потратить на учебу, друзей, прогулки на природе или кружки по интересам.
Но есть и хорошая сторона запрета. У детей начинает работать вторая половина мозга — креативность, ведь надо придумать, чем занять себя в свободное время. Надеюсь, родители понимают, что этот закон прибавит работы и им, ведь теперь ребенку надо будет объяснять, как жить без смартфона в школе и в какие игры играть на переменах.
Запретят ли смартфоны и у нас в Эстонии, остается только гадать. Мы же все-таки э-государство.