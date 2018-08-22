22.08.2018, 17:50

Tout à une fin. О плюсах и минусах запрета смартфонов в школах

ждать ли запрета в Эстонии?
Юлия Дивонина
Юлия Дивонина
 
EST
Koolilaps nutitelefoniga
Koolilaps nutitelefonigaFoto: Tiit Blaat

Парламент Франции принял закон, запрещающий использование мобильных телефонов в младшей и средней школе. Напряглись все: разработчики игр (кто теперь будет играть?), учителя (как занять детей на переменах?), родители (как же я позвоню Жаку после обеденной перемены?), ну и сами ученики (как же мы без смартфонов?) Только Макрон улыбается, обещал — сделал.

С сентября этого года во Франции вступает в силу закон, запрещающий детям пользоваться мобильным телефоном и другими средствами связи в младшей и средней школе. Так президент Эммануэль Макрон реализовал свое предвыборное обещание. Президент рад, школьники не очень.

Эта новость всколыхнула не только французских учеников, но и школьников по всей Европе. А вдруг и у нас запретят?

Запретить может каждый. Но будет ли это работать? Ведь запретный плод, как известно, сладок, а дети любят сладкое. Возможно, они начнут выдумывать планы, как пронести телефон в школу. Станут приносить по три смартфона: один будут отдавать при входе в здание школы, второй — при входе в класс, а на третьем тихонько играть в туалете. Или вместо школы будут отправляться в парк и целый день играть, сидя на скамеечке. А что бы вы посоветовали французским школьникам?

Дети не так глупы, как некоторым кажется. Нельзя просто взять и обрубить то, с чем современные дети почти что рождаются. Когда ребенок появляется на свет, ему в руки сразу дают смартфон с мультиками, чтобы не плакал. Потом он играет в машине по дороге в детский садик. Потом приходит время школы и ему дарят что? Правильно! Смартфон.

На самом деле смартфон — очень нужная вещь. И маме позвонить, и домашнее задание посмотреть (привет, eKool!), и найти информацию по любому из уроков, и сфотографировать работу одноклассника для списывания. В общем, вещь важная. Но как объяснить ребенку, что делу время, а потехе час? И что сидеть целый день, уткнувшись в экран, не очень-то хорошо. Французские власти предложили просто забрать телефон, надеясь, что это решит многие проблемы: пассивное поведение, проблемы со здоровьем, учебой и так далее.

Такое решение может, конечно, и позитивно повлиять на будущем наших школьников. ”Все, Жак, хватит кнопки свои тискать, наконец-то учиться начнешь”, — скажет обычная французская мама.

Да, смартфоны отвлекают и на них мы тратим огромное количество времени, которое могли бы потратить на учебу, друзей, прогулки на природе или кружки по интересам.

Но есть и хорошая сторона запрета. У детей начинает работать вторая половина мозга — креативность, ведь надо придумать, чем занять себя в свободное время. Надеюсь, родители понимают, что этот закон прибавит работы и им, ведь теперь ребенку надо будет объяснять, как жить без смартфона в школе и в какие игры играть на переменах.

Запретят ли смартфоны и у нас в Эстонии, остается только гадать. Мы же все-таки э-государство.

Tallinn Hockey weekend
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