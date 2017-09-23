23.09.2017, 08:50

ТЕСТ для Поколения D: кто вы — в редакции Delfi?


rus.delfi.ee
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ТЕСТ для Поколения D: кто вы — в редакции Delfi?
Foto: Rauno Volmar

Продолжает работу наша рубрика "Поколение D" — это платформа для смелых молодых авторов, которым интересно попробовать себя в журналистике. А октябре по итогам четырех месяцев работы рубрики "Поколение D" будут выбраны самые активные и перспективные молодые журналисты: они получат призы и возможность пройти стажировку в редакции русского Delfi.

Поколение D — дигитальное поколение, generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники нашего портала, которому 17.

Как стать автором? Если вам от 14 до 19 лет, вам интересна журналистика, вы активны и всегда курсе событий — вы Поколение D. Присылайте свои актуальные статьи, фоторепортажи, видео на julia.rodina@delfi.ee. Заголовок письма — Поколение D.

А пока предлагаем вам вдохновиться и пройти наш тест:

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