24.06.2018, 14:25

Теплые грядки и пергола для компоста: 4 лайфхака по обустройству сада


Элина Глубоки
Элина Глубоки
EST
aiatöö
Foto on illustratiivne.Foto: Raivo Tasso

Конец весны и начало лета в Эстонии порадовали нас обилием солнечных дней. В такую погоду каждый дачник стремиться принести максимум пользы для своего сада. Садовод-любитель из Таллинна Вера Валлова с дочерью Маргаритой дадут нам четыре совета, как улучшить свой участок.

Вера занимается садоводством более 30 лет. Ее детство прошло в сельской местности, где часто приходилось помогать взрослым. С 30 лет она стала все больше времени уделять своему хобби и на данный момент готова поделиться приобретенным опытом.

Теплые грядки

Мы живем в такой широте, когда весна наступает очень поздно и земля прогревается крайне медленно, поэтому растения растут с большим отставанием и созревают довольно поздно. Так как парники имеют ограниченное пространство, то идеальным решением для северных стран являются теплые грядки.

Теплые грядки — это прямоугольной формы грядки с возвышением. Вырывается яма 30-40 см в глубину, куда укладывается различный биологический материал: старые ветки, перегной, пищевые и растительные остатки. Сверху насыпается земля, которую окружают деревянные бортики.

Технология довольно проста — солнце со всех сторон нагревает грядку, запуская процесс гниения, в ходе которого вырабатывается тепло, не дающее растениям замерзнуть. Благодаря этому плоды созревают на неделю раньше.

”Не нужно копать гектарами. Я раньше копала вилами почти весь огород, а сейчас совсем не копаю. Так, немножко взрыхлю землю, посажу и растет все прекрасно”, — сообщает Вера.

”Грядки делаются только вручную. Мы использовали старые доски, которые остались после строительства дома. Для того, чтобы доски тоже сохранялись в конструкции, они были пропитаны специальным маслом. Это не совсем правильно с биологической точки зрения. Но есть и другие пропитки, которые более экологичны”, — отмечает Маргарита.

Однако и здесь нельзя забывать о соблюдении севооборота. Если на земле выращивать одно и то же много лет подряд, то ему не будет хватать минеральных веществ, чтобы расти дальше. От этого не уберегут и теплые грядки.

Foto: Elina Gluboki

Удобрения

В качестве удобрения Вера использует заквашенную в бочках траву. Туда же идет зола (1 большая лопата на 200 л). Другой раз добавляется сахар или дрожжи. Дрожжи придают удобрению более приятный запах. После того, как все забродило, полученная масса смешивается с водой. Количество удобрения нужно регулировать, учитывая состояние растения.

ТОП

Уход за деревьями

Деревья нуждаются в уходе, потому что они тоже стареют и требуют внимания. Очень важный аспект — побелка стволовых деревьев ранней весной, когда листвы еще нет и кора крайне уязвима перед солнцем.

Обязательной является и обрезка деревьев. Нужно посмотреть, что наросло с осени, и убрать все лишнее. Спиленные части следует обработать садовым воском, чтобы поры лишайников и мхов не залетели внутрь и не разрушали ствол.

Не менее важной является и весенняя подкормка. Это может быть как биологическое удобрение (зола, коровий или конский навоз), так и различные универсальные подкормки из магазина. Выбор удобрения зависит от почвы.

К уходу за деревьями относится также сохранение стволов в тот период, когда они начинают плодоносить. Деревья под тяжестью плодов начинают сгибаться и подвержены разрушению. Вера и Маргарита решили соединить стволы строительным хомутом. Ранее они использовали резиновую подкладку в хомутах, но резина была подвержена влиянию климатических условий и испортилась, из-за чего металлическая конструкция стала сильно давить на стволы, что немного повредило деревья. В этом году они переделали эту конструкцию так, что вместо резины подложили деревянные рейки по периметру ствола, что не будет наносить вред, а также сохранит задуманную идею.

Foto: Elina Gluboki

Пергола с компостом

Компост — это вся ”растительная грязь”, которую собирают с огорода. За счет переработки различных растительных остатков формируется хорошая удобренная почва, которая является ценнейшим удобрением для растений. Чтобы куча отходов не бросалась в глаза, предлагается оформить компостную кучу в виде перголы. Даже соседи, глядя на участок, в первую очередь увидят красивую конструкцию с цветущими цветами и даже не заподозрят, что это компост.

Когда наберется слой многолетнего компоста, то его можно поместить в высокий ящик, который отлично подойдет для выращивания тыкв.

Foto: Elina Gluboki

Данный материал создан в рамках Летней школы журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге. Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа, где выпускники Летней школы и все молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео.

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