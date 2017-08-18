Таллинн видел ночь, гулял всю ночь до утра — в память о Цое

Когда гаснет звезда, на Земле еще долго кажется, что она горит, точно так же 27 лет назад 15 августа погиб Виктор Цой, но его звезда горит до сих пор.

Уже второй год подряд в середине августа на горке Харью в Таллинне собираются все поклонники творчества лидера группы ”Кино” Виктора Цоя, чтобы насладиться концертом, организованным Тимур Иликаевым и ETV+.

В этом году любимые песни рок-музыканта прозвучали в исполнении музыкальных коллективов из Таллинна и Тарту: Like & Share, ”Огни большого города”, DND, ”Идеальные люди”, Vennaskond — последние когда-то даже выступали на одной сцене с группой ”Кино".

Концерт начался в восемь часов вечера и закончился после одиннадцати, однако многие зрители и участники еще долго напевали песни любимого исполнителя на улицах Таллинна.

Точное количество зрителей так и останется загадкой, но известно, что их было больше двух тысяч. Среди них оказался мужчина, который поведал корреспонденту проекта Delfi, будто был лично знаком с Виктором Цоем, и его удивило, что молодежь, родители с детьми и вообще много людей все еще помнят, ценят и любят творчество "Кино". Наш собеседник отказался смотреть концерт, объяснив это тем, что любимая музыка должна остаться в его памяти в прошлом, ведь там Виктор Цой все еще жив.

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