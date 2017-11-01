Современный танец — когда сложности только на пользу. История Яны Шакевич

16-летняя Яна Шакевич более десяти лет занимается танцами. Она освоила множество стилей, к примеру: контемпорари (от англ. contemporary dance — современный сценический танец), джаз-фанк, герли и даже хип-хоп. Она успела поучиться у многих успешных преподавателей из Эстонии и не только, прошла много различных мастер-классов и конкурсов. В том числе завоевала первое место на Международном молодежном конкурсе песни и танца Bordertown Beat. История нашей молодой героини сможет вдохновить многих найти свое призвание.

С семи лет Яна ходила в Молодежный центр Копли, где ее первыми преподавателями стали Елена Бубон и Егор Задоя, но в то время Яна не была заинтересована танцами, правда: ”Мама настаивала на том, чтобы я не ленилась и с ранних лет двигалась к успеху”.

Видимо, мама чувствовала, что это именно то, что нужно ее дочке, и на сегодняшний день этот вид спорта стал ее повседневной работой и любовью, это то, что наполняет ее энергией и позитивом. ”Именно с помощью танца я могу выплеснуть все свои эмоции, которые накопились за день и при этом получить тот заряд энергии, в котором нуждается человек ежедневно!” — делится Яна.

Став старше, Яна решила попробовать перейти в другую танцевальную группу, с которой они участвовали во многих известных конкурсах: ”EDO”, ”European cup 2017”, ”ERT festival”, ”Bordertown beat”, ”Kuldne karikas”, ”Koolitants”, ”Koolitants finaal”, ”Best show” и многих других.

”Мне казалось, что я не подхожу в первую группу из-за возраста, потому что девочки постарше не воспринимали меня всерьез, и в какой-то степени обижали меня словами, видимо, просто была не в своей тарелке”, — анализирует свой опыт Яна.

Группа, в которую Яна в итоге все-таки попала, называлась ”Extemp”, она и по сей день является любимой командой Яны: ”Это моя вторая семья, мои учителя Ольга Салтыкова и Олеся Казеко были там моими мамами, ведь каждая из них болела как за меня, так и за всю нашу команду. Они выложились на 100 процентов, и мы все это чувствовали, и на выступлениях пытались показать им нашу благодарность за то, что они для нас сделали”.

Но не все так идеально, как хотелось бы. ”Команда распалась и каждый пошел своей дорогой, но я поняла, как сильно хочу развиваться в танцах, ведь это именно то дело, с которым хочу связать свое будущее. Я попробовала в разные танцевальные школы, но поняла очень грустную вещь, что в Эстонии очень мало учителей, которые преподают тот стиль, к которому тянется моя душа. Для меня спорт — это ежедневный труд и работа, и я хочу развиваться в разных стилях, например, современный танец, или модерн. Но на данный момент, где бы я ни искала, просто не нахожу школ для своего развития”, — посетовала Яна Шакевич.

Она с сожалением замечает, что в Эстонии не так много возможностей для развития в области современного танца. Что же делать и где искать? Яна говорит, что к нам приезжают преподаватели из других стран, проводят мастер-классы, еще она считает, что стоит попробовать начать с балета, то есть получить базу. А уже затем развиваться в современном стиле.

Всегда есть возможности, ведь главное — желание и вера, и, как сказала Яна: ”Все трудности, которые я преодолеваю, делают меня той, кем я являюсь сейчас!”