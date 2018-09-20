20.09.2018, 18:48

Школьники на распутье: как, где и когда выбирать профессию?

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Ксения Федорова
Ксения Федорова
 
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Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
Põhja-Eesti Rajaleidja keskusFoto: Madis Veltman

В современном мире существует необъятный океан профессий, и для молодых людей чаще всего становится большой проблемой выбор одного-единственного рабочего места, на которое хотелось бы ходить хоть и не с улыбкой, но с некоторым удовольствием.

В нашей стране при столь ответственном выборе школьникам помогает центр карьерного консультирования ”Rajaleidja”, куда ребята могут обратиться за помощью, и где, записав все их навыки и сильные стороны, работники помогут составить наиболее подходящий перечень профессий. Если нет возможности посетить центр в Йыхви, Нарве, Таллинне, Раквере, Пярну, Вильянди, Пайде, Рапла, Валга, Выру, Пылва, Тарту, Хаапсалу, Кярдла или Курессааре, то это можно сделать на сайте центра www.rajaleidja.ee, который очень прост для использования, потому как существует на трех языках, а также очень функционален благодаря качественной разработке.

В интернете также можно найти большое количество сайтов с тестами на профориентацию, и этот способ не стоит упускать из внимания.

Случается, что сотрудники ”Rajaleidja” сами приходят в школу, как это было в моем 9 классе. Мне предложили массу интересных профессий, рассказали, где можно учиться, чтобы в дальнейшем связать себя с данными профессиями, а также дали контакты тех, кто мог бы рассказать о той или иной работе побольше.

От кондитера до врача-диетолога, от визажиста до пластического хирурга — все пути к получению профессии могут быть открыты для вас. Стоит только разобраться в себе и сильно захотеть добиться желаемого.

Лучше всего задуматься о своем трудовом пути еще в начале 9-го класса, когда придется решать: идти в гимназию или посвятить три года обучению в училище.

Если вы выберете второе, то выбор профессии уже заранее будет сделан, и изменить свое решение будет после поступления возможно, но не так легко, как при обучении в гимназии. В таком случае, для обдумывания у вас будет целых три года, и решение будет более осмысленным, что, в свою очередь, не заставит вас пожалеть о сделанном выборе.

В вопросах такого значимого в жизни каждого решения стоит советоваться как можно больше со старшими: родителями, учителями, знакомыми. Эти люди обладают большим жизненным опытом и могут рассказать о плюсах и минусах определенной профессии, а также указать на качества в вас, о которых вы даже и не догадывались.

При выборе профессии все средства хороши; главное - найти тот вариант, который будет вам по душе. Удачи!

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