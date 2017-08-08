РЕПОРТАЖ молодежного ТВ: Силламяэ посетил вице-канцлер Министерства культуры

В понедельник, 7 августа, в рамках большой выездной программы по городам Ида-Вирумаа, Силламяэ посетили вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман и Эдуард Одинец, эксперт Минкульта по зарубежному финансированию.
Вице-канцлер по вопросам культурного многообразия в сотрудничестве с другими министерствами формирует политику интеграции и ее претворение в жизнь. Он также отвечает за создание условий для развития культурной жизни проживающих в Эстонии национальных меньшинств и родственных народов, координирует культурную жизнь и деятельность соотечественников, живущих за пределами Эстонии.
Пирет Хартман и Эдуард Одинец посетили мэрию, где пообщались с мэром Силламяэ Тынисом Калбергом и председателем городского собрания Еленой Коршуновой, а также познакомились с работой городской библиотеки, гимназии и детских садов Jaaniussike и Pääsupesa.
Последним пунктом в списке стал Открытый молодежный центр ESN, руководитель которого Игорь Малышев рассказал о проектной деятельности в молодежной сфере города в рамках интеграционной области, о планах на развитие и об особенностях инициативы среди молодого поколения.
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Гостей интересовали вопросы интеграции и культурного многообразия нашего города, возможности совместной работы и то, как город справляется с трудностями в этой сфере.
Подобная выездная работа — это новый опыт для Министерства культуры, но участники выразили надежду, что в случае успешного осуществления данного проекта, в следующем году встречи станут более основательными.