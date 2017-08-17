Репортаж молодежного ТВ: Карнавал, звезды и салют. Небывалый день рождения Нарва-Йыэсуу

12 августа курортный город Нарва-Йыэсуу отметил свой 24-й день рождения.
Праздник открылся карнавальным шествием, королем которого стал Семен Альтов, петербургский писатель-сатирик и известный дачник Нарва-Йыэсуу. В шествии приняли участие различные учреждения города, жители и гости. Победителем карнавала стала группа "Буратино", которая в подарок получила 10-килограммовый торт, часть галстука короля и кубок.
Вечером с главной сцены праздника гостей и жителей города приветствовали мэр Максим Ильин, председатель горсобрания Калле Кекки и сатирик Семен Альтров. Конферансье этого вечера стали шоумены Лиги ведущих.
праздник не был бы таким ярким без участия театра из Нарвы ”Королевский жираф” и варьете из Таллинна. Затем на сцену вышли молодой певец и участник шоу "Голос — Дети" Павел Чуркин, таллиннская команда ”ОльгаклёшЪ” и гости из Петербурга — группа ”Русский размер”.
И даже дождливая погода не смогла помешать веселью. В полночь праздник завершился фейерверком.