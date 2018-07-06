06.07.2018, 14:18

РеFLEXия перед отъездом. Жизнь учеников по обмену перед большим американским приключением


Владислав Виртонен
Владислав Виртонен
Алан Хейдметс
Алан Хейдметс
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РеFLEXия перед отъездом. Жизнь учеников по обмену перед большим американским приключением
Коллаж

Многие могут рассказать о том, каково это  —  быть учеником по обмену. Но при этом вряд ли поведают, что происходит до наступления такого грандиозного периода жизни.


FLEX (Future Leaders Exchange Program)  -  бесплатная программа, благодаря которой эстонский школьник 9 и 10 класса может получить стипендию для обучения по обмену в одном из 50-ти штатов на весь академический год. А ведь это шанс пожить жизнью американского подростка!

Эта программа подразумевает проживание в принимающей семье, обучение в типичной американской школе, основная цель которого — погружение в культуру народа. Конкурс проходит в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Армения, Черногория, Казахстан, Молдова, Украина, Грузия и многие другие.

ТОП

Главной составляющей программы FLEX являются ее участники — ученики из Евразии и принимающие их в США семьи. Обе стороны делают это по своей воле, и лишь ученики получают за это плату — определенную  месячную сумму для карманных расходов. Важной составляющей программы становятся также и местные представители, которые в каждой из стран помогают провести отбор участников, местные — ”штатные” — координаторы, которые берут на себя ответственность за новоприбывших на ”неизведанный Запад”. Ну и, конечно же, American Councils  —  недоходная организация. Все эти люди проводят подобные программы с 1974 года.

Процесс отбора непростой.. Сначала — заявка ”online”, затем — тест на знание английского языка, потом — групповая работа, интервью, эссе, медицинские формы, письма, список достижений и так далее, и так далее… И все это заканчивается только к весне, когда в апреле приходит долгожданное и окончательное решение комиссии из Вашингтона, одновременно с которым прилетает буря чувств и эмоций!

”Все ученики-кандидаты FLEX-программы заслуживают признания. Каждый из них смел и незауряден. Я горда за таких эстонских ребят, которые проявляют предприимчивость и готовы покинуть свою зону комфорта. Future Leaders Exchange действует в Эстонии уже три года, и за это время мы успели отправить учиться в Соединенные Штаты Америки 22 ученика. И теперь, в третий год, в рамках нашей программы в Штаты едут рекордное количество человек  — 18. В остальном же мире FLEX не новая программа, а двадцатишестилетний действующий обмен, который дал возможность поучиться в Америке ребятам из восемнадцати евразийских стран. Через программу прошло более 26 000 человек”, — рассказывает Греэте Лепик, координатор программы в Эстонии.

”Все это началось, когда мне позвонили с известием о том, что я получил эту стипендию. После этого дня мое восприятие внешнего мира сильно изменилось. Я стал часто и много мечтать об Америке, задумываться над тем, что ждет меня в следующем году. Но в то же время перестаешь жить настоящим днем. Родились положительные мысли о новых друзьях, новой школе, интересах и хобби. А временами я вообще полностью абстрагируюсь от того, что меня окружает”, — вспоминает тот самый судьбоносный момент Алан из Таллинна, стипендиат 2018-2019 учебного года.

Алан Erakogu

”Хотелось бы отметить, что для меня самый главный минус  — это осознание того, что я пропущу весь академический год. Многие друзья, знакомые и даже родственники твердили мне, что я потеряю целый год жизни впустую из-за этой программы и по этой причине останусь на повторный год обучения в своей, эстонской, школе”, — рассуждает он.

”Я — как один из финалистов этой программы — считаю, что это не один шаг назад, это два широких шага вперед. Ведь то, какие навыки я получу в следующем году, изменят всё, в том числе мои идеи и взгляды. Мне много кто говорил, что по приезде я буду совершенно другим человеком, но, к сожалению, узнаю я это только через год…” — вздыхает Алан.

”Казалось бы: год учебы по обмену начинается только в конце лета. Но ощущение, что ты белая ворона, FLEX дарит уже после того, как объявили финалистов-везунчиков. Когда в школе обсуждают следующий учебный год, то именно в твою сторону оборачивается и бросает непонимающий взгляд бо́льшая часть класса. Это же ярко выражается и в семье. Перед долгожданным для тебя отъездом, на протяжении всех пяти месяцев, каждый родственник будет морально готовиться к твоему отъезду или попытается подготовить тебя”, — делится своим опытом Владислав, стипендиат из Силламяэ.

Влад Erakogu

”Такой опыт дарит не только новые знакомства, но и, например, огромный чемодан, переходник для розеток, о которых ты даже не знал, новые ожидания, новые мечты”, — иронизирует он.

Будним вечером мы встретились в Таллинне еще с одной счастливией этого потока — Ариной Ермичовой. Ей семнадцать, и она без труда прошла весь конкурсный путь с первой попытки.

Арина Erakogu

Известно, что финалистов в этом году по всей стране восемнадцать. Как тебе удалось войти в их число?

Я поверила в свои силы. Поняла, что нет причин, по которым меня могут не взять. Я знала, что обязательно полечу в Америку!

Как обрести такую уверенность другим?

Когда я только узнала про эту программу, то стала искать всю доступную информацию во всех возможных источниках. Уже здесь можно понять, какой человек подходит, а какой нет. Если есть желание стать финалистом, но не хватает каких-то качеств, нужно стремиться их развить. Нужно осознать всю серьезность проекта и не дать каким-то сложностям остановить тебя. Вот эти шаги и вера в себя дадут такую уверенность любому.

Как у тебя проходит процесс обретения принимающей семьи?

Недавно я получила email, отправитель которого просит моего согласия жить вместе с другой девочкой, которая тоже exchange student (англ. — ученик по обмену) из Германии. Я согласилась, и после этого мне прислали информацию о моей семье. Моя хост-мама  — учительница, а папа  — инженер. Еще я знаю, что у каждого из нас будет своя комната. Но про город я информации еще не получала. И все же уверена, что это произойдет очень скоро.

Какой штат ты будешь покорять?

Этого мне пока еще не сказали.

В первом туре FLEX было 286 человек. Чтобы пройти такой отбор, наверное, нужно быть особенным, идеально безупречным. Как этого добиться?

Во-первых, во время отбора нужно писать лишь правду. Нужно показать всю силу своего желания принять в этом участие. Особенно это надо продемонстрировать во время интервью. Мне кажется, что это вообще ключевой этап. Во время его асессоры должны понять, что ты  —  именно тот, кто им нужен. Они должны увидеть пылающую искру в твоих глазах!

Распространенная причина отмены кандидатуры  — это решение родителей. Обращаясь к родителям девяти- и десятиклассников, что бы ты им посоветовала?

У меня есть знакомая, которая хотела подать заявку, но ее мама сразу заявила, что никуда ее не отпустит. ”Можешь даже не пытаться” — типичный случай. Однако, мне кажется, это в корне неверное поведение родителей. Я считаю, что всегда нужно дать возможность хотя бы попытаться. И дальше, по мере прохождения каждого раунда, уже будет видно. Лишать своего ребенка такого шанса: уехать на год из дома, чуть-чуть повзрослеть, превратиться в молодого взрослого, —  это абсолютно неправильно. Опыт такого плана никогда не может стать плохим.

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