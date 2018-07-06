РеFLEXия перед отъездом. Жизнь учеников по обмену перед большим американским приключением

Эта программа подразумевает проживание в принимающей семье, обучение в типичной американской школе, основная цель которого — погружение в культуру народа. Конкурс проходит в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Армения, Черногория, Казахстан, Молдова, Украина, Грузия и многие другие.

Главной составляющей программы FLEX являются ее участники — ученики из Евразии и принимающие их в США семьи. Обе стороны делают это по своей воле, и лишь ученики получают за это плату — определенную месячную сумму для карманных расходов. Важной составляющей программы становятся также и местные представители, которые в каждой из стран помогают провести отбор участников, местные — ”штатные” — координаторы, которые берут на себя ответственность за новоприбывших на ”неизведанный Запад”. Ну и, конечно же, American Councils — недоходная организация. Все эти люди проводят подобные программы с 1974 года.

Процесс отбора непростой.. Сначала — заявка ”online”, затем — тест на знание английского языка, потом — групповая работа, интервью, эссе, медицинские формы, письма, список достижений и так далее, и так далее… И все это заканчивается только к весне, когда в апреле приходит долгожданное и окончательное решение комиссии из Вашингтона, одновременно с которым прилетает буря чувств и эмоций!

”Все ученики-кандидаты FLEX-программы заслуживают признания. Каждый из них смел и незауряден. Я горда за таких эстонских ребят, которые проявляют предприимчивость и готовы покинуть свою зону комфорта. Future Leaders Exchange действует в Эстонии уже три года, и за это время мы успели отправить учиться в Соединенные Штаты Америки 22 ученика. И теперь, в третий год, в рамках нашей программы в Штаты едут рекордное количество человек — 18. В остальном же мире FLEX не новая программа, а двадцатишестилетний действующий обмен, который дал возможность поучиться в Америке ребятам из восемнадцати евразийских стран. Через программу прошло более 26 000 человек”, — рассказывает Греэте Лепик, координатор программы в Эстонии.

”Все это началось, когда мне позвонили с известием о том, что я получил эту стипендию. После этого дня мое восприятие внешнего мира сильно изменилось. Я стал часто и много мечтать об Америке, задумываться над тем, что ждет меня в следующем году. Но в то же время перестаешь жить настоящим днем. Родились положительные мысли о новых друзьях, новой школе, интересах и хобби. А временами я вообще полностью абстрагируюсь от того, что меня окружает”, — вспоминает тот самый судьбоносный момент Алан из Таллинна, стипендиат 2018-2019 учебного года.