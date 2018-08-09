Разве сложно поверить в себя? Самая типичная проблема молодого поколения — низкая самооценка

4. Люди с достаточно низкой самооценкой постоянно зацикливаются на своих недостатках и отчасти являются эгоистами, потому что думают только о себе и своих недостатках.
5. ”Мне не везет”, ” Это все из-за них”, ” Сначала было все хорошо, а потом…”, ” Ну почему так получилось?”, ” Сколько можно?”, ” Чего ты от меня хочешь?”, ” У меня такой характер”, ” У меня нет выхода”, ” Я тебе безразличен/на”, ” Как мне надоело”, ” Я так одинок/а”.
90% перечисленного — это жалоба, что является основным фразовым запасом людей с низкой самооценкой. Они жалуются.
Откуда же берется низкая самооценка?
По словам Лабковского, самое первое формирование самооценки исходит из отношений с родителями. Она формируется тем, что родители даже любя детей, но будучи сами людьми ущербными, внушают ребенку с детства, чтобы он поменьше говорил, не высовывался, помолчал. Бывают и более жесткие варианты...
Случается и такое, что родители слишком опекают ребенка и не дают ему раскрыться, делая все за него.
Во взрослой жизни почти невозможно уронить свою самооценку, если только не произойдет чего-то экстраординарного. Дети в этом смысле более нежные и у них нет долгого периода удержания со своей самооценкой. Зачастую все исходит из детства.
Как повысить самооценку?
Избавиться от низкой самооценки полностью нельзя, можно лишь принять себя таким, какой ты есть. Если мы отвергаем своих родителей, считаем их плохими и недостойными людьми, то никогда не сможем повысить самооценку. Ведь мама, папа, другие родственники — часть нас, они нас сформировали и воспитали. Чтобы сделать первый шаг на пути к поднятию самооценки, нужно поблагодарить своих родителей и принять себя полностью, со всеми достоинствами и недостатками, удачами и провалами.