Разве сложно поверить в себя? Самая типичная проблема молодого поколения — низкая самооценка

Из опыта общения с такими людьми я сделала вывод, что зачастую это просто чистая выдумка и каждый из тех, кто боится публичности и своего мнения, слишком много думает о недостатках своей речи, действий и прочего, в то время как другие этого совсем не замечают. С этого и начинаются многие проблемы с самооценкой.

Люди начинают искать помощи психологов.

Известный семейный психолог Михаил Лабковский сумел перевернуть представление как о психологах, так и об их лекциях. У Лабковского 30-летний стаж практической работы, в том числе немалый опыт зарубежной психологической практики.

В одном из интервью он также говорит о низкой самооценке.

”Самооценка — это интересная тема. 50% людей, которые приходят ко мне на консультацию, приходит напрямую с проблемой низкой самооценки. А другие 50% не формулируя напрямую эту проблему приходят с последствиями низкой самооценки.”

Основные признаки проблем с самооценкой:

1. Самооценка начинает формироваться еще с самого детства и является довольно хрупким качеством. Ребенок рассказывает родителям истории и в какой-то момент может заметить, что его в принципе даже не слышат. Отсюда идет понижение самооценки и боязнь высказывать свое мнение, чтобы не почувствовать себя еще более отверженным.

2. Люди боятся быть нелюбимыми, отверженными и стараются не проронить лишнего слова, чтобы на них не обиделись и не стали ругать.