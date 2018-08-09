09.08.2018, 07:31

Разве сложно поверить в себя? Самая типичная проблема молодого поколения — низкая самооценка


Евгения Александрова
Евгения Александрова
 
EST
Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus
Фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Наше поколение зачастую может отказаться от своей мечты только из-за отсутствия смелости и самой банальной веры в себя. Если в детстве мы все уверены в себе, то с возрастом у нас появляются различные проблемы, меняется характер. Мы начинаем попадать в сложные ситуации, что может снижать нашу внутреннюю силу.

Из опыта общения с такими людьми я сделала вывод, что зачастую это просто чистая выдумка и каждый из тех, кто боится публичности и своего мнения, слишком много думает о недостатках своей речи, действий и прочего, в то время как другие этого совсем не замечают. С этого и начинаются многие проблемы с самооценкой.

Люди начинают искать помощи психологов.

Известный семейный психолог Михаил Лабковский сумел перевернуть представление как о психологах, так и об их лекциях. У Лабковского 30-летний стаж практической работы, в том числе немалый опыт зарубежной психологической практики.

В одном из интервью он также говорит о низкой самооценке.

”Самооценка — это интересная тема. 50% людей, которые приходят ко мне на консультацию, приходит напрямую с проблемой низкой самооценки. А другие 50% не формулируя напрямую эту проблему приходят с последствиями низкой самооценки.”

Основные признаки проблем с самооценкой:

1. Самооценка начинает формироваться еще с самого детства и является довольно хрупким качеством. Ребенок рассказывает родителям истории и в какой-то момент может заметить, что его в принципе даже не слышат. Отсюда идет понижение самооценки и боязнь высказывать свое мнение, чтобы не почувствовать себя еще более отверженным.  

2. Люди боятся быть нелюбимыми, отверженными и стараются не проронить лишнего слова, чтобы на них не обиделись и не стали ругать.  

3. Из низкой самооценки вырастает комплекс неполноценности. Сначала человек в каких-то проявлениях себе не доверяет. Он может чувствовать себя плохим специалистом/учеником, считать, что что он не сообразительный, медлительный.  

4. Люди с достаточно низкой самооценкой постоянно зацикливаются на своих недостатках и отчасти являются эгоистами, потому что думают только о себе и своих недостатках.

5. ”Мне не везет”, ” Это все из-за них”, ” Сначала было все хорошо, а потом…”, ” Ну почему так получилось?”, ” Сколько можно?”, ” Чего ты от меня хочешь?”, ” У меня такой характер”, ” У меня нет выхода”, ” Я тебе безразличен/на”, ” Как мне надоело”, ” Я так одинок/а”.

90% перечисленного — это жалоба, что является основным фразовым запасом людей с низкой самооценкой. Они жалуются.

Откуда же берется низкая самооценка?

По словам Лабковского, самое первое формирование самооценки исходит из отношений с родителями. Она формируется тем, что родители даже любя детей, но будучи сами людьми ущербными, внушают ребенку с детства, чтобы он поменьше говорил, не высовывался, помолчал. Бывают и более жесткие варианты...

Случается и такое, что родители слишком опекают ребенка и не дают ему раскрыться, делая все за него.

Во взрослой жизни почти невозможно уронить свою самооценку, если только не произойдет чего-то экстраординарного. Дети в этом смысле более нежные и у них нет долгого периода удержания со своей самооценкой. Зачастую все исходит из детства.

Как повысить самооценку?

Избавиться от низкой самооценки полностью нельзя, можно лишь принять себя таким, какой ты есть. Если мы отвергаем своих родителей, считаем их плохими и недостойными людьми, то никогда не сможем повысить самооценку. Ведь мама, папа, другие родственники — часть нас, они нас сформировали и воспитали. Чтобы сделать первый шаг на пути к поднятию самооценки, нужно поблагодарить своих родителей и принять себя полностью, со всеми достоинствами и недостатками, удачами и провалами.

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