Проверяй, а потом доверяй: как не стать жертвой мошенников в интернете

В наше время интернет — это жизнь. Кто-то уходит туда, чтобы отдохнуть, найти информацию, поиграть в игры. А кто-то уходит социальные сети из реального мира, там замыкается в себе.

Но не всегда интернет оказывается помощником. Обманщики, взломщики, шантажисты в социальных сетях — это только малая часть темной стороны интернета.

Мошенники в соцсетях работают по схожим сценариям.

Пример первый. Они создают страничку девочки или мальчика, добавляют многих в друзья, чтобы показать, что они настоящие и профиль не фейк. Дальше они пишут вам и говорят, что ”вот в этой группе ваши фотографии”, и скидывают ссылку. Вы в недоумении, как ваши фото могли оказаться в какой-либо группе, сразу же заходите по ссылке на страницу, где просят ввести ваши пороли — будто вы должны повторно зайти в социальную сеть. А на самом деле вы просто дадите пороли мошенникам.

Пример второй. Вам будто бы пишет техподдержка какой-то соцсети и говорит, что с вашего мобильного телефона были сделаны покупки на этом сайте — на очень большую сумму. Вы, испугавшись такой суммы, верите, что человек из техподдержки вам поможет во всем разобраться.

Он просит отослать сообщение на короткий номер, мол, подтвердить, что это вы, и это ваш аккаунт. А потом он говорит, что надо еще отослать, и тогда сумма точно аннулируется. Но затем оказывается, что каждое такое сообщение стоит немаленькую сумму. И вообще — никакая это не техподдержка.

Поддаться такое может и взрослый, и подросток. Так что всегда, когда вам пишет кто-то подозрительный, надо проверять его. Если на странице пользователя нет никакой информации или страница вообще создана недавно, то таким лучше не доверять.

И еще один пример — еще более серьезный. Подросткам часто пишут, чтобы познакомиться. Часто бывает, что какой-нибудь 15-летней девочке напишет мальчик чуть постарше, предлагает знакомство. Не всегда над радоваться и доверять такому. Сначала надо посмотреть на страницу человека, и если есть общие друзья, то спросить у них, кто это такой. Ведь вы не знаете точно, что это 17-летний мальчик из вашего города, а не 30-летний мужчина из вашего дома (с неясными намерениями).

Интернет может быть и полезен, и вреден. Вы пользуетесь им каждый день. Главное — знать как.

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