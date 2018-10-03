03.10.2018, 09:49

Портал RusDelfi назвал лучших молодых авторов второй Летней школы журналистики

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rus.delfi.ee
EST 1
Портал RusDelfi назвал лучших молодых авторов второй Летней школы журналистики
Kristjan Järv

Портал RusDelfi и Медиацентр Стокгольмской школы экономики в Риге рады подвести итоги работы платформы для молодых журналистов — ”Поколение D”, которая стала продолжением второй Летней школы журналистики, которую SSE Riga и русский Delfi провели в июне 2018 года при поддержке Посольства Швеции в Эстонии.

Поколение D — это "дигитальное поколение", Generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники портала.

В работе платформы приняли участие яркие и талантливые молодые журналисты от 14 и старше. В рубрике было опубликовано четыре десятка материалов самых разных жанров: новости, интервью, репортажи, фоторепортажи, видео. Наши молодые авторы выбирали самые разные темы для материалов: они писали о молодежной проблематике, изменениях в школьной системе, о личном опыте работы, равноправии полов, об экологии и защите животных, о важных лайфхаках и изобретениях, о спорте, путешествиях, музыке и культурных событиях.

Всего за два года проекта Летней школы на платформе ”Поколение D” вышло почти девяноста материалов.

Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании платформы "Поколение D"! Вы — будущее и надежда настоящей журналистики.

RusDelfi и SSE Riga выбрали тройку самых активных авторов ”Поколения D”-2018. Они получат призы от организаторов. При отборе мы руководствовались числом опубликованных материалов, их качеством, спектром выбранных тем, активностью и мотивацией авторов.

Лучшими авторами проекта Летней школы журналистики и ”Поколения D” в 2018 стали:

Юлия Дивонина
Лаура Паулман
Ксения Федорова

Все материалы Поколения D найдете здесь.

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