Портал RusDelfi назвал лучших молодых авторов второй Летней школы журналистики

Поколение D — это "дигитальное поколение", Generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники портала.

В работе платформы приняли участие яркие и талантливые молодые журналисты от 14 и старше. В рубрике было опубликовано четыре десятка материалов самых разных жанров: новости, интервью, репортажи, фоторепортажи, видео. Наши молодые авторы выбирали самые разные темы для материалов: они писали о молодежной проблематике, изменениях в школьной системе, о личном опыте работы, равноправии полов, об экологии и защите животных, о важных лайфхаках и изобретениях, о спорте, путешествиях, музыке и культурных событиях.

Всего за два года проекта Летней школы на платформе ”Поколение D” вышло почти девяноста материалов.

Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании платформы "Поколение D"! Вы — будущее и надежда настоящей журналистики.

RusDelfi и SSE Riga выбрали тройку самых активных авторов ”Поколения D”-2018. Они получат призы от организаторов. При отборе мы руководствовались числом опубликованных материалов, их качеством, спектром выбранных тем, активностью и мотивацией авторов.

Лучшими авторами проекта Летней школы журналистики и ”Поколения D” в 2018 стали:

Юлия Дивонина

Лаура Паулман

Ксения Федорова

Все материалы Поколения D найдете здесь.