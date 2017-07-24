Почему за наш КВН не стыдно. Рассказали игроки и зрители — и (не) пошутили

Что вы знаете о Клубе веселых и находчивых Эстонии? А о Школе КВН? Игроки и зрители все нам рассказали — и даже пошутили.

В КВН Эстонии есть ”Высшая лига” и ”Лига Star-up”, в первой соревнуются профессиональные команды, играющие не первый год. А ”Лига Star-up” — для начинающих команд. Взяв первое место в ”Лиге Star-up”, команда попадает в ”Вышку”.

Мы поговорили с игроками из молодых, но уже известных команд: Настей и Ариной из ”Мафии Оливье” (команда уже становилась чемпионом ”Лиги Star-up”), Аней из ”Модники из Ласна” и Макаром из команды ”Актив”.

Что для вас — КВН?

Настя: КВН для меня — это возможность перестать бояться общения. Наверное, это можно назвать так. Новые лица, новые друзья. С КВН я поняла, что иногда выползать из своей комнаты — это не так страшно! Если бы я могла сравнить наш клуб в Эстонии с животным, то это была бы мартышка. Веселая, громкая и добрая мартышка.

Арина: Для меня это общение с моими друзьями и бесценный опыт выступления на сцене.

Макар: Хорошее хобби.

Аня: КВН — это мое хобби, с помощью которого я отвлекаюсь от всех проблем.

Откуда вы узнали про эстонский КВН?

Настя: От своих одноклассников. Когда к нам в школу пришли набирать команду. Раньше я слышала про наш КВН, но не думала об участии.

Арина: А я узнала, когда к нам в школу на собрание ученического представительства пришел организатор и ведущие КВН Эстонии Максим Волков.

Аня: Я знала давно, так как мой дедушка смотрел и смотрит до сих пор КВН по телевизору. Про эстонский КВН узнала, когда двое моих друзей поехали учиться в Школу КВН.

Как вам нравится организация нашего КВН?

Настя: Организация просто прекрасная! Люди очень позитивные. Жюри веселые и добрые, всегда общаться со всеми и шутят. Всегда ухожу с игры в хорошем настроении.

Арина: Организация прекрасная, всегда все вовремя, часто устраиваются школы КВН, все общительные и веселые.

Аня: Сложный вопрос, там много людей. И все хорошие.

А что такое Школа КВН?

Арина: Школа КВН это место, где собираться все команды и в непринужденной обстановке придумывают шутки.

Макар: Классные ребята делятся опытом с подрастающим поколением. Чтобы в будущем наши шутки были покруче, чем ”русалка села на шпагат”.

Аня: Мы там шутки придумываем, отдыхаем и набираемся сил.

Чем Эстонский КВН отличается от любого другого?

Арина: Тем, что наш КВН менее масштабный и шутки у нас про свою страну.

Настя: Эстонский КВН отличается от российского, да и вообще от любого другого, наверное, атмосферой. Когда приходишь за четыре часа до игры и видишь, как в ”Линдакиви” заходят знакомые лица, становится легче! Все друг друга знают. Наш КВН такой домашний и приятный, думаю, его никак не сравнить с другими.

Но КВН это не только команды и жюри — это преданные зрители. Мы поговорили с поклонниками веселых и находчивых после одной из игр.

"Эстонский КВН — жалкая пародия на КВН, куда приходят только бабушки. Шучу! Конечно же, это не так. Эстонский КВН — нормальный КВН! Можно сходить, посмотреть, посмеяться, и просто хорошо провести время”, — поделилась с нами Саша, которая пришла на игру впервые — ее пригласили друзья. Девушка говорит, что ей очень понравилось, даже устала смеяться и хлопать. Она называет наш местный КВН уютным: ”Когда смотришь выступление, видишь знакомых людей, и все сразу становиться смешнее и приятней”.

Зрительница Даша поведала нам, что ее одноклассники создали свою команду — и так она сама узнала о клубе. На вопрос о том, чем наш КВН отличается от других, отвечает так: ”Совершено друга атмосфера. Все более уютно. И я заметила, что почти не было пошлых шуток, совсем не в таких масштабах, как по телевизору. Не было такого, чтобы было неуютно сидеть в зале”.

Для многих КВН стал синонимом смеха, юмора, хорошего настроения. Для участников и организаторов — настоящей семьей.

Для тех, кто хочет заразиться КВНом, напомним, что игры ”Лиги Star-up” проходят в таллиннском культурном центре ”Линдакиви” и культурном центре города Маарду. Ближайшая игра — 16 сентября будут в ”Линдакиви”. Команды ”Высшей лиги” играют в ЦРК, и ближайшие игры пройдут 7 и 28 октября.

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