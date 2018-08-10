10.08.2018, 12:50

Почему нарвская молодежь проводит лето в четырех стенах?

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Ксения Федорова
Ксения Федорова
 
EST 9
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Фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Самый разгар летнего сезона, постоянная 30-ти градусная жара. Зимние куртки — постоянный предлог для нежелания выходить на улицу — далеко и надолго убраны. Так почему же нарвская молодежь продолжает проводить каникулы в стенах хоть и уютной, но душной квартиры?

Я живу в Нарве и замечаю, что большая часть подростков проводит свое свободное время дома, просматривая видео на YouTube и поедая мороженое, или же просто-напросто спит, чтобы продолжить просмотр нового сериала ночью. Почему это происходит? Мне кажется, этому есть несколько объяснений.

Летом у детей старшего школьного возраста, на протяжении трех свободных от учебы месяцев часто возникает желание подработать. Однако, в нашем городе такая возможность предоставляется только в трудовом лагере, где, к сожалению, — жеребьевка. Остается только один вариант — устроиться куда-то "по знакомству", потому как работодатели не заинтересованы в принятии на временную работу несовершеннолетних. Можно было бы подумать, что подобным образом дела обстоят и во всей Эстонии, но нет — в Таллинне проблем с подработкой на лето у молодежи не возникает. А, если и возникает, то не в таком масштабе.

Второй причиной отсутствия желания бывать на улице является нехватка мест для встреч и проведения досуга с друзьями. В Нарве нет скверов с большим количеством скамеек; нет возможности прямо на улице одалживать велосипед, чтобы покататься по городу; нет кофеен, где можно было бы посидеть в уютной обстановке, поговорить, зайти в интернет и насладиться кофе по приемлемой цене.

Последнее, что хотелось бы упомянуть — отсутствие возможности бесплатного проезда в общественном транспорте летом. Если бы школьники могли во время жары доехать до зоны отдыха Йоарг, где на данный момент очень теплая вода, то многие бы это и делали и проводили свои дни, купаясь и загорая, а не мучились дома, подставив лицо под поток вентилятора.

Я люблю свой город и практически все в нем меня устраивает. Однако, ни что не совершенно, и мне хотелось бы, чтобы Нарва продолжала свое развитие, становилась красивее, удобнее для своих жителей и удерживала молодых людей своим неповторимым шармом.

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