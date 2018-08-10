Почему нарвская молодежь проводит лето в четырех стенах?

Я живу в Нарве и замечаю, что большая часть подростков проводит свое свободное время дома, просматривая видео на YouTube и поедая мороженое, или же просто-напросто спит, чтобы продолжить просмотр нового сериала ночью. Почему это происходит? Мне кажется, этому есть несколько объяснений.

Летом у детей старшего школьного возраста, на протяжении трех свободных от учебы месяцев часто возникает желание подработать. Однако, в нашем городе такая возможность предоставляется только в трудовом лагере, где, к сожалению, — жеребьевка. Остается только один вариант — устроиться куда-то "по знакомству", потому как работодатели не заинтересованы в принятии на временную работу несовершеннолетних. Можно было бы подумать, что подобным образом дела обстоят и во всей Эстонии, но нет — в Таллинне проблем с подработкой на лето у молодежи не возникает. А, если и возникает, то не в таком масштабе.

Второй причиной отсутствия желания бывать на улице является нехватка мест для встреч и проведения досуга с друзьями. В Нарве нет скверов с большим количеством скамеек; нет возможности прямо на улице одалживать велосипед, чтобы покататься по городу; нет кофеен, где можно было бы посидеть в уютной обстановке, поговорить, зайти в интернет и насладиться кофе по приемлемой цене.