Почему к киберспорту пора относиться серьезно

Состоялось одно из самых крупных событий мира киберспорта — крупнейший ежегодный турнир ”The Internаtional 2017” по кибердисциплине ”Dota 2” (компьютерная многопользовательская командная игра в жанре MOBA — multiplayer online battle arena). О значимости и масштабе говорит призовой фонд, который составил более 24,7 млн долларов. А еще говорят, что это спорт несерьезный.

Киберспорт — такой же спорт, как и любой другой, только выглядит он не так привычно.

Этот непризнанный многими вид спорта развивает мозг, уже, можно сказать, так же как и шахматы. Когда ты играешь в компьютерные игры, у тебя развивается реакция, стратегические навыки, усидчивость и так далее. Конечно, многим детям родители говорят не сидеть за компьютером и, зачастую, предлагают почитать книгу, к примеру. Что лучше, еще спорный вопрос. Если ты придерживаешь советов врачей, то проблем у тебя нет никаких. Чтобы не было проблем с позвоночником, надо иногда вставать и ходить, естественно, контролировать осанку. Чтобы не было проблем с глазами — смотри в окно иногда и контролируй расстояние между монитором и глазами.

Многие взрослые говорят, что при игре в компьютер повышается агрессия и вообще игры — это зло. Есть те, кто склонен говорить о подростке, который сделал что-то плохое, что ”во всем виноват компьютер”. Самый бурный спор всегда возникает именно вокруг этого. Одно можно сказать точно — всегда, даже когда и компьютера не было, происходили ЧП, вызванные детьми. Отличие только в том, что сейчас в игры играет очень много людей, и очень просто сделать из игр ”козла отпущения”.

Но давайте не будет о грустном. Давайте о спорте. Не каждая игра может быть кибердисцисциплиной. Для того, чтобы проводить турниры, игра должна подходить под некоторые требования.

Виртуальный, но настоящий

Первое и самое важное — внутриигровой донат (донат — это необязательные, для игры денежные затраты) не должен изменять баланс между командами. Это значит, что купленная за реальные деньги вещь не должна давать тебе преимущество. Вторая — это наличие конкуренции в самой игре. Например: кто пройдет уровень быстрее (такая отрасль называется ”speedrun”), кто, при равном противостоянии, первый сломает вражеский трон (главное условие победы в играх жанра MOBA), кто забьет больше голов (например, в игре ”FIFA17”) и так далее.

Несмотря на то, что турниры проводятся между командами, принадлежащим к разным организациям, в киберспорте начинают появляться и сборные разных стран.

Вообще, команды — это очень важно и интересно. Стоит отметить, что, как и в любом командном спорте, есть разные уровни команд: tier-1, tier-2 и так далее. Tier-1 — это самые сильные команды, tier-2-стремлящиеся к tier-1 и так далее. Разделение на tier условное. Любая tier-1 команда имеет спонсоров таких как Monster или привычных для геймеров производителей игровой периферии ”steelseries”, ”zowie” и так далее.

Несмотря на доминирующие количество киберспортивных организаций, живущих на деньги с призовых фондов и спонсоров, в индустрии начинают появляться команды под эгидой больших спортивных организаций (например, футбольный клуб "Анжи" владеет командой в Dota-2 с одноименным названием), начинают появляться также сборные разных стран. К слову, в некоторых из таких государств уже проводятся чемпионаты страны по некоторым кибердисциплинам. Примером служит недавно организованный ”Кубок России по Киберспорту 2017” в чемпионате было 4 дисциплины: League of Legends, Dota 2, FIFA17 и Heartstone.

Конечно, о вреде компьютерных игр можно вести спор бесконечно, но человек, живущий сегодня, должен понимать, что увлечение игрой во всеми знакомую приставку ”Dendi” успело перерасти в грандиозные, многомиллионные чемпионаты между игроками из разных уголков мира.



Победителем турнира The International стала команда из Европы Team Liquid.

Что такое ”Инта”

Стоит пояснить, что Призовой фонд ”Инта” (так турнир называют фанаты дисциплины) собран только с пожертвований игроков. В игре в начале лета появился предмет ”Компендиум”. Он стоит 9 евро. Его можно купить только внутри самой игры. ”Компендиум” — это предмет, расширяющий игру. За 9 евро вы получаете возможно выполнять задания внутри игры вроде ”добей 100 вражеских существ”, ”замедли вражеских героев на 100 секунд” и так далее. За выполнение задания вам дается опыт и звезды. За опыт — повышаете уровень Компендиума, а за уровень — уже получаете право голоса за героя, который получит самый престижный визуальный эффект в игре (аркана), возможность ставить ставки на победителя интернешнла, а так же — внутриигровые предметы, которые влияют на визуальную часть игры.

25% стоимости ”Компендиума” и уровней, которые ты тоже можешь купить за реальную валюту, идут в призовой фонд турнира. Таким образом игроки сами влияют на призовой фонд, который, к слову, превысил призовой фонд Кубка конфедераций 2017 (20 миллионов долларов). За победу на чемпионате, команда получает ”аегис”(кубок) и на нем отшлифовываются имена участников команды. На интернешнл попадают 18 команд. Из них 6 команд по прямым приглашениям, основанным на результате выступлений на других турнирах, а остальные проходят открытые квалификации, чтобы попасть в закрытый отбор, а из закрытого на "Инт" попадают лучшие из лучших.

В первой стадии турнира проходят матчи между всеми командами в двух разных группах. Две самых плохих команды в обеих группах покидают турнир.

Так как молодежь уже давно считает, что ТВ — это прошлый век, ”Интернешнл” можно посмотреть только в интернете через прямые трансляции на Twich.tv — портале, созданном для прямых трансляций того, как кто-то играет.

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