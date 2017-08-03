Пиво дешевле воды, или Эта волшебная страна. За что и как полюбить Чехию

Так сложилось, что уже в течение пяти лет свои каникулы я провожу в Чехии. Мне очень нравится эта страна, и я каждый раз возвращаюсь туда с удовольствием. Хочется поделиться некоторой информацией об этой удивительной стране, где пол литра пива в магазинах стоят от 25 евро центов, а воды — от 33 центов.

Из Эстонии в Чехию можно долететь на самолете (если покупать билеты заранее и лететь через Хельсинки или Ригу, то это обойдётся в 150–200 евро). Можно также доехать на автобусе (примерно 130 евро в обе стороны) или на машине с 1–2 ночевками.

По сравнению с Эстонией в Чехии теплее, более сухой воздух и цены в магазинах ниже. Чехия не вошла в еврозону и сохранила свою валюту, крону. Сейчас курс составляет примерно 26 чешских крон за 1 евро. Деньги лучше менять не в Эстонии, а в центре Праги в ”арабских” обменниках.

Если планируете расплачиваться банковской картой, то перед поездкой лучше уточните в своем банке курс, по которому будет произведена конвертация в кроны, так как в разных банках они различны. Если при оплате банковской картой надо выбирать между оплатой в евро и оплатой в местной валюте, то всегда выбирайте оплату в местной валюте (чешских кронах), а не в евро, так как курс моментальной конвертации неприятно вас удивит.

Столицу Чехии — Прагу — по праву называют золотой столицей Европы, ведь тут очень красиво. Старинные улицы полны архитектурных достопримечательностей. А в самом красивом готическом соборе Праги, в соборе Святого Вита, в июле по вторникам проводят вечерние органные концерты.

В галереях Праги выставлены картины Ван Гога, Пикассо, Рембрандта и многих других художников мирового значения. Но туристов приманивают не только архитектура и искусство. В городе также находится большой зоопарк. За день его обойти просто невозможно, он занимает 60 гектаров, содержит примерно 4200 животных 650 разных видов и согласно рейтингу журнала Forbes находится на седьмом месте в списке лучших зоопарков мира.

Вид на собор святого Вита с Карлового моста

В Чехии расположен курорт Карловы Вары, где туристы со всего мира пьют минеральную воду и любуются архитектурой маленького, но чудесного города. Вода из источников в Карловых Варах в свободном доступе и абсолютно бесплатная.



Источник минеральной воды

В Чехии много замков, имеющих свою собственную необычную историю, например, в замке Конопиште жил небезызвестный эрцгерцог Франц Фердинанд д’Эсте, убийство которого послужило поводом начала Первой мировой войны. Теперь это прекрасное туристическое место, со своим парком и свободно гуляющими павлинами. Во многих замках можно заказать экскурсию не только на чешском, но и на русском и английском языках. Это стоит несколько дороже, но оно того стоит.

В городе Либерец для детей школьного возраста есть центр науки IQ LANDIA (наподобие наших AHHAA) и Музея энергии, но только больше, а для детей дошкольного возраста — познавательный центр Babylon.

В Праге любого ребенка заинтересуют магазины игрушек: трехэтажный дом игрушек Sparkys и в 100 метрах от него большой и шумный Hamleys (на фото), последний напоминает магазин игрушек из фильма ”Один дома 2”.

Поездка в Чехию придется по вкусу человеку любого возраста. Пенное пиво, европейская культура и умеренные цены сделают отдых незабываемым.

