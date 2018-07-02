ОПРОС: Усечению школьной дюжины — быть?

В современном мире обучение в гимназической ступени делится, как правило, на два типа: двухгодичное и трехгодичное. Более 150 стран используют 3-годичную систему. Есть аргументы в пользу 12 лет школьного обучения, но есть и те, кто хотел бы это время сократить — и не только школьники.

Я решила собрать и рассмотреть все ”за” и ”против”.

Начнем с негативного. Что говорят сторонники 12-летки:

Ребенок не сможет справляться с многократно увеличенной нагрузкой школьной программы. Исчезнет индивидуальный подход к каждому ученику со стороны педагога. Качество подготовки к госэкзаменам сильно ухудшится. Дети будут быстрее уходить из-под опеки родителей.

Логично предположить, что и со стороны политиков будут слышны недовольства; ведь меры, которые придется принять для усечения школьной дюжины, а также факторы, препятствующие этому, имеют довольно впечатляющий масштаб:

1. Выделение государством большего количества средств из бюджета.

2. Нехватка учебных помещений для вмещения еще одной параллели учеников.

3. Перестройка повышения квалификации работников учебных учреждений .

4. Перепечатывание огромного количества учебников и учебных пособий.

На мой взгляд, в пользу сокращения гимназических лет говорит один весомый аргумент: подросток сможет раньше начать свой карьерный путь.