Опрос: как и с кем подростки будут праздновать Иванов день

Приближается главный летний праздник Эстонии – Иванов день. Участницы Летней школы журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге провели опрос жителей Таллинна от 13 до 17 лет и узнали, как молодежь будет праздновать Яанипяэв.
Опрос 15 молодых людей ожидаемо подтвердил, что Иванов день пользуется популярностью у подростков. Они предпочитают отмечать этот праздник в кругу семьи за городом или дома. Неожиданностей в плане меню не выявлено: шашлык оказался самым популярным блюдом праздника.
Результаты опроса представлены в форме инфографики: