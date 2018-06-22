22.06.2018, 12:00

Опрос: как и с кем подростки будут праздновать Иванов день


Эвелин Алекса Шереш
Эвелин Алекса Шереш
Ариана Селиванова
Ариана Селиванова
Анастасия Пономарева
Анастасия Пономарева
EST 1
Pühajärve jaanituli 2017, 1. päev
Pühajärve jaanituli 2017, 1. päevFoto: Anni Õnneleid

Приближается главный летний праздник ЭстонииИванов день. Участницы Летней школы журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге провели опрос жителей Таллинна от 13 до 17 лет и узнали, как молодежь будет праздновать Яанипяэв.

Опрос 15 молодых людей ожидаемо подтвердил, что Иванов день пользуется популярностью у подростков. Они предпочитают отмечать этот праздник в кругу семьи за городом или дома. Неожиданностей в плане меню не выявлено: шашлык оказался самым популярным блюдом праздника.

Результаты опроса представлены в форме инфографики:

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Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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