ОПРОС DELFI: Избиратели от 16 и старше хотят голосовать и ответственно подходят к выбору

15 октября пройдут выборы в местные самоуправления Эстонии. Эти выборы будут особенными, потому что впервые голосовать смогут все постоянные жители страны в возрасте от 16 лет. Корреспондент Delfi провел опрос молодых жителей Таллинна и выяснил, что многие из них намерены воспользоваться своим новым правом.

Один из таких молодых людей — Янек Тяхт, ученик 10 класса Таллиннской Тынисмяэской реальной школы. Янек узнал о выборах из новостей. ”С этого года я обладаю правом голосовать, ну, и вообще, я социально активный человек”, — говорит он, объясняя свою причину участия в выборах. А за кого от отдаст свой голос, Янек решит ближе к выборам.

Также на выборы пойдет и 16-летняя Виктория Богатова. Каждый год в ее районную управу приглашаются ученики девятых классов, там она и узнала о своем новом праве. Виктория хочет голосовать, потому что считает, что от каждого голоса зависит будущее ее района. Девушка рассуждает так: ”Раз я тоже могу что-то изменить, то почему бы не сделать это?”. Хоть Виктория и не сильно интересуется политикой Эстонии, она признается, что разделяет взгляды Центристской партии.

Также пойдет осенью на избирательный участок ученик 11 класса Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Владимир Бабич. Он очень хорошо осведомлен о происходящем в эстонской политике и в курсе последних изменений. Владимир не знает пока, за кого отдаст свой голос. ”Предвыборные обещания разных партий однообразны”, — констатирует Владимир. Молодой человек предполагает, что если не определится со своим кандидатом, то отдаст свой голос самому популярному.

Не оставит выборы без своего голоса и 17-летний Марк Куцко, ученик Таллиннской кесклиннаской русской гимназии. Марк знает, что в этом году голосовать можно с 16-ти, и он сам тоже будет среди молодых избирателей. Марк говорит, что увлекается и разбирается как в эстонской, так и глобальной политике.

В Таллинне живет очень много молодежи, но не все готовы воспользоваться своим избирательным правом.

Например, Полина Почекутова хоть и знает о возможности голосовать в свои 16, делать этого не планирует. Причиной тому — недостаточная осведомленность: ”Я мало знаю об этой теме, чтобы вот так прийти на выборы и проголосовать просто чтобы проголосовать”. Правда, Полина говорит, что интересуется мировой политикой.

Также голосовать не пойдет Анна Коврига, ученица 11 класса Эхтеской гуманитарной гимназии. Она знала о выборах и существовании местных самоуправлений, не знала о возможности голосовать с 16 лет.

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