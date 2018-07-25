Не только внешность, но и твердый характер. Личный опыт: как я стала моделью

Laura Foto: erakogu

Самый главный совет — выбирать то агентство, которое отправляет моделей во Францию, Италию, Германию или США. А вот от тех агентств, которые предлагают отправится в Испанию, Турцию, Грецию и, тем более, Египет, надо держаться подальше.

Мой самый первый кастинг прошел довольно быстро и успешно. Там измерили мои параметры, сняли на видео мою походку и взяли мини-интервью на английском языке.

Прежде чем начать свое путешествие, нужно подготовить портфолио — этим занимается твой агент и букер, назначая фотосессии в разном стиле. У многих девушек также возникает волнение по поводу знания английского языка. Я хочу сказать, что все приходит с опытом. Во время вашего путешествия и работы вы общаетесь с разными людьми и начинаете запоминать многие фразы, быстро усваивая язык.

Чтобы все-таки быть успешной и востребованной моделью, нужно следить за собой 24 часа в сутки. И первое, о чем стоит заботиться — это волосы. Ведь они являются самым лучшим украшением любой девушки. Второе, на что нужно обращать внимание, это ваше тело. Спорт, танцы, йога и другие занятия необходимы для поддержания формы.

Большинство моделей на работе должны носить много декоративной косметики. Так что настоящая модель в повседневной жизни использует минимум косметики. А отказавшись от нее совсем, вы сохраните свою кожу здоровой и молодой намного дольше. По возможности пейте как можно больше воды и заботьтесь о своем питании.

Laura Foto: erakogu

Итак, я отправила свои фото в агентство Yesrightmodels и получила положительный ответ. Оно становится моим материнским агентством, но также оно работает и в других странах, например, в Италии. Пока я еще не ездила работать за границу, но собираюсь. Так как мне пока нет 18-ти, на поездку нужно будет разрешение родителя, так как поеду я одна.

Если вы действительно чего-то хотите, для достижения своей цели нужно работать много и упорно, научиться принимать падения и рассматривать их как новый шанс взлететь, никогда не сдаваться и всегда совершенствоваться.