Не только внешность, но и твердый характер. Личный опыт: как я стала моделью

Профессия модели — мечта многих девушек. Кто-то думает, что моделлинг — это просто хобби или времяпровождение, но на самом деле — это настоящая работа, которой можно заработать на жизнь.
Если девушка не обладает твердым характером и недостаточно продумывает свои действия, то получить отрицательный опыт в этой сфере достаточно просто. У многих моделей бывают как взлеты, так и падения, но не нужно разочаровываться и все бросать, если что-то не получается. Ведь одному агенту ваши данные могли не понравиться, но зато другой может увидеть в вас ту самую изюминку.
Моя модельная карьера началась неожиданно. Много лет я увлекалась танцами, спортом и искусством, а моделлинг даже в голову не приходил. Но потом я пошла в модельную школу, чтобы стать более уверенной в себе, научиться хорошим манерам и следить за собой. И тогда я поняла, что хочу большего, хочу путешествовать, фотографироваться, ходить по подиуму и показывать себя.
Для начала я попросила свою маму сделать модельные снепы (непрофессиональные фото в купальнике в полный рост, а также портретные), которые отправляются в модельное агентство, чтобы показать все свои параметры. А уже потом я спрашивала у знакомых моделей, в какие агентства лучше всего писать. Приходится признать, что в Эстонии для модели достойно зарабатывать — мало шансов, поэтому многие стремятся работать за границей.