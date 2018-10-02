Нарва-2024. Стремление к титулу Культурной столицы Европы — тот случай, когда важно именно участие

До сих пор лишь один город в Эстонии носил титул Культурной столицы Европы — Таллинн в 2011 году. Одним из крупнейших событий в рамках программы был Молодежный Праздник песни и танца ”Maa ja ilm”. В то же время было завершено и строительство ангаров Летной гавани и проведен полюбившийся жителям столицы Цветочный фестиваль.

Во второй раз культурная столица Европы ”прибудет” в Эстонию в 2024 году. Предварительный отбор (первый тур) между всеми эстонскими городами, которые желают получить статус Культурной столицы, будет проведен осенью этого года. Окончательный отбор — в конце 2019 года. Экспертная комиссия составляет для этого отчет, в который вносится предложение назвать город Культурной столицей Европы и присвоить ему грант Мелины Меркури в размере полутора миллионов евро. После того как город назван Культурной столицей Европы и до начала соответствующего года будет проводиться наблюдение за подготовкой. Очень важно, как подготовка проходит. Для этого будут даны рекомендации, какие шаги необходимо еще предпринять.

”Я считаю, что процесс отбора и подготовка Нарвы к обладанию титулом Культурной столицы 2024 года намного важнее, чем сам момент получения этого титула. Ведь именно тогда рождаются новые идеи и инициативы”, — уверен Александр Аланд, нарвский активист центра неформального обучения VitaTiim.

Но достойна ли Нарва этого титула? Нужно хорошо попотеть и особенно отличиться. К тому же, у Нарвы есть неслабый соперник — Тарту. Сложно оценить шансы, учитывая различия городов. Тем не менее, координатор экспертной группы по развитию культурных и творческих индустрий Европейской комиссии утверждает, что как раз то, что Нарве предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы выйти на уровень благополучия Тарту, является в данном случае ее преимуществом.

”Титул культурной столицы — это большой масштаб работы, который требуется проделать, учитывая такого сильного конкурента как Тарту. Но здесь у Нарвы есть преимущество — пока еще не используемый огромный потенциал для развития”, — добавляет Максим Васин, член молодежного отряда Narva2024 и активист центра VitaTiim в Нарве.

Зачем это нужно именно Нарве?

Гости, недавно посетившие город, подчеркнули, что титул Культурный столицы ЕС поддерживает не только развитие сферы культуры, но и становится на практике толчком для экономического развития. Члены оргкомитета ссылались на опыт предыдущих Культурных столиц ЕС, прежде всего Таллинна, утверждая, что каждый евро инвестиций в это дело приносит опосредованно четыре евро. В гостиницах Таллинна-Культурной столицы число туристов увеличилось на 22 процента, в чешском Пилсене, небольшом индустриальном городе, на 31 процент, причем этот эффект был долговременным. Учитывая количество нарвских гостиниц и мест в них, принимая во внимания языковое однообразие на территории Нарвы возникает вопрос: а потянем ли?

”Нарва — Культурная столица 2024” не должна быть просто проектом на бумаге для чиновников в муниципалитетах и Брюсселе. Это отличный трамплин для предпринимательства, повод для оживления городской территории и привлечения новых инвестиций. Это толчок к повышению качества жизни горожан и количества заинтересованных гостей”, — перечисляет плюсы Тереза Эскивель, выпускница программы NSLI-Y (изучение русского языка для американцев) в Нарвском колледже Тартуского университета.

Исследовательская фирма Norstat опросила 500 человек в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, из которых 75% ранее слышали о том, что Нарва хочет претендовать на титул Культурной столицы Европы в 2024 году, и 85% поддерживают эту идею. Кандидатура Нарвы и региона Вирумаа также популярна среди молодежи города.

Милена Куликова, обладательница титула ”Молодой человек года города Нарва 2018” считает, что титул культурной столицы Европы даст Нарве много возможностей для развития: ”Нарва — культурная столица Европы 2024!” Звучит неплохо, не так ли? А сколько возможностей это даст! Только есть одно ”НО”. Необходимо уже сейчас начинать менять наш город в лучшую сторону, давая жителям возможность для самореализации. Нужно услышать голос каждого”.