На East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу Ольге Бузовой сделали предложение

28 июля ежегодный фестиваль East Beach Fest 2018 снова взорвал пляж в Нарва-Йыесуу. В этом году главным гостем фестиваля стала российская певица и звезда реалити Ольга Бузова. Также публику порадовали своими песнями группа Chi-lli, Maruv, Зомб, ParaTain,Tandem Bit+, Dj Toksy, Dmitri Varest и John Candy.

Выступление российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой сразило всю молодежь наповал: все подпевали и танцевали. Но, к сожалению, многие песни были укорочены, возможно, из-за нехватки времени.

Кто-то из зрителей даже поймал дизайнерские футболки, которые Бузова подбросила прямо со сцены. Во время ее выступления 19-летний парень выкрикнул из толпы ”Выходи за меня!”, что очень удивило Ольгу. Она в недоумении спросила у молодого человека: ”А где же оркестр, цветы и кольцо?” Ведь главное, по ее словам, — поступки, а не слова.

Также всех поразило выступление певицы Maruv: энергичная музыка, пластичные танцы и необычные образы девушек. Хип-хоп артист Зомб в этот вечер тоже отдался музыке на все сто процентов.

На территории East Beach Fest были поставлены палатки с едой и алкогольными напитками, но многие зрители ”заряжались” еще до прихода на фестиваль. Видимо, из соображений экономии, так как на месте доступны были только пиво, сидр и джин по 4-5 евро.