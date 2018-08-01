01.08.2018, 10:40

На East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу Ольге Бузовой сделали предложение


Лаура Паулман
Лаура Паулман
EST
На East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу Ольге Бузовой сделали предложение
Erakogu

28 июля ежегодный фестиваль East Beach Fest 2018 снова взорвал пляж в Нарва-Йыесуу. В этом году главным гостем фестиваля стала российская певица и звезда реалити Ольга Бузова. Также публику порадовали своими песнями группа Chi-lli, Maruv, Зомб, ParaTain,Tandem Bit+, Dj Toksy, Dmitri Varest и John Candy.

Выступление российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой сразило всю молодежь наповал: все подпевали и танцевали. Но, к сожалению, многие песни были укорочены, возможно, из-за нехватки времени.

Кто-то из зрителей даже поймал дизайнерские футболки, которые Бузова подбросила прямо со сцены. Во время ее выступления 19-летний парень выкрикнул из толпы ”Выходи за меня!”, что очень удивило Ольгу. Она в недоумении спросила у молодого человека: ”А где же оркестр, цветы и кольцо?” Ведь главное, по ее словам, — поступки, а не слова.

Также всех поразило выступление певицы Maruv: энергичная музыка, пластичные танцы и необычные образы девушек. Хип-хоп артист Зомб в этот вечер тоже отдался музыке на все сто процентов.

На территории East Beach Fest были поставлены палатки с едой и алкогольными напитками, но многие зрители ”заряжались” еще до прихода на фестиваль. Видимо, из соображений экономии, так как на месте доступны были только пиво, сидр и джин по 4-5 евро.

Большой плюс получает в свою пользу и город Нарва-Йыэсуу, ведь такой грандиозный фестиваль привлекает не только жителей Эстонии, но и многих из других стран, например, из России, Латвии, Литвы. К тому же, чтобы гости в эти дни чувствовали себя в городе более комфортно, власти решили освободить их от обязанности оплачивать парковку.

Несмотря на то, что фестиваль начался позже, чем предполагалось, слушатели остались в восторге от концерта этим незабываемым летним вечером. Погода в этом году не подвела, было тепло и солнечно, а завершился день красивым закатом. Однако вода была холодной и в море никто не купался.

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