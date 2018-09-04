Мы забыли, как читать. ”Война и Мир” против кликового мышления

Мы уверены, что если детство провели за чтением книг в старых переплётах — время, когда наш мозг только формировался, — то и сейчас легко сможем отложить просмотр сериала после работы и начать читать книгу. Просто теперь мы этого не хотим.
Давайте попробуем каждый день читать хотя бы одну главу какой-либо книги. Хах, легко!
Садимся. Прочитываем первую страницу. Вторую. А теперь на улице пролетел самолёт. Отвлеклись. Перечитываете последний абзац. Задумываетесь о своих делах. Опять перечитываете. Забыли, чем всё начиналось. Перечитываете первую страницу, но как будто мимо текста: глаза читают, но в мозг информация не поступает. Закрываете книгу и идёте смотреть кино.
Знакомо? А раньше-то могли по несколько сотен страниц прочитать за день, а сейчас — и пять как-то трудновато. Стыдно? Ни капельки.
Почему так происходит?
Есть такое понятие — как ”клиповое мышление”, придумано оно социологом Элвином Тоффлером. Под этим термином подразумевается способ восприятия данных и их анализ.
Мы получаем намного больше информации, чем наши предки. Чтобы хоть как-то справиться с этим потоком, мы стараемся выхватить наиболее нужные и интересные данные из этой лавины. Информацию, получаемую таким образом, довольно трудно анализировать, и суть усваивается в виде небольших фрагментов, которые быстро забываются. У человека снижается способность к анализу. Мы становимся циничными читателями, жаждущими найти в тексте что-то вкусненькое и побыстрее.
В длинных текстах, будь они лонгридами в интернете или длинными рассказами на бумаге, мы должны читать по правилам, не пропускать ни одной страницы, строчки или слова, чтобы уловить суть.
А онлайн-чтение — это клики, комментарии, пункты. И когда мы берём "кликовое мышление" и начинаем читать ”Войну и Мир”, наш мозг негодует.
Мы становимся более нетерпеливыми ко времени и не можем ждать развязки текста, нам нужно здесь и сейчас. ”Я не тот читатель, каким был раньше”.
И десять часов в день перед экраном делают своё дело, конечно. Наш циничный способ чтения уничтожает надобность читать с вниманием. Мы не читаем меньше — мы читаем хуже. В день мы получаем намного больше информации, чем 100 лет назад. Проведя всю жизнь в кликах на ссылки и точки, страстный роман уже кажется бесконечным. Наши дивайсы с лёгкостью заглушают трепетное ожидание и заставляют поглощать всё быстрее.
Глубокое чтение, которого требует роман, никогда не являлось для нас естественным. Великие исследователи, такие как Мэриэнн Вольф и Элисон Гопник, напоминают нам, что человеческий мозг никогда не был предназначен для чтения. Скорее, элементы зрительной коры, которые развивались для других целей, были захвачены, чтобы творить-таки трюки.
Глаза быстро передвигаются с дерева на дерево, мы резво передвигаем ногами вперёд, но всё ещё оглядываясь: хищник может напасть в любую секунду. Он — рядом, и мы всегда должны быть начеку, всегда думать быстро, чтобы выжить.
Возможно, это превращение в циничного читателя можно замедлить, если у нас получится исправить, как мы читаем. Вспомните, как читали раньше. Не сканируя, не делясь, не отрываясь — читать! Терпеливо, медленно, "бесполезно".
Книги всегда были машинами времени. Сегодня их сила еще более очевидна и востребована. Они могут перенести нас в прединтернетную жизнь. Такие путешествия наиболее ценны в 21 веке.