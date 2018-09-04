Мы забыли, как читать. ”Война и Мир” против кликового мышления

Давайте попробуем каждый день читать хотя бы одну главу какой-либо книги. Хах, легко!

Садимся. Прочитываем первую страницу. Вторую. А теперь на улице пролетел самолёт. Отвлеклись. Перечитываете последний абзац. Задумываетесь о своих делах. Опять перечитываете. Забыли, чем всё начиналось. Перечитываете первую страницу, но как будто мимо текста: глаза читают, но в мозг информация не поступает. Закрываете книгу и идёте смотреть кино.

Знакомо? А раньше-то могли по несколько сотен страниц прочитать за день, а сейчас — и пять как-то трудновато. Стыдно? Ни капельки.



Почему так происходит?

Есть такое понятие — как ”клиповое мышление”, придумано оно социологом Элвином Тоффлером. Под этим термином подразумевается способ восприятия данных и их анализ.

Мы получаем намного больше информации, чем наши предки. Чтобы хоть как-то справиться с этим потоком, мы стараемся выхватить наиболее нужные и интересные данные из этой лавины. Информацию, получаемую таким образом, довольно трудно анализировать, и суть усваивается в виде небольших фрагментов, которые быстро забываются. У человека снижается способность к анализу. Мы становимся циничными читателями, жаждущими найти в тексте что-то вкусненькое и побыстрее.

В длинных текстах, будь они лонгридами в интернете или длинными рассказами на бумаге, мы должны читать по правилам, не пропускать ни одной страницы, строчки или слова, чтобы уловить суть.

А онлайн-чтение — это клики, комментарии, пункты. И когда мы берём "кликовое мышление" и начинаем читать ”Войну и Мир”, наш мозг негодует.

Мы становимся более нетерпеливыми ко времени и не можем ждать развязки текста, нам нужно здесь и сейчас. ”Я не тот читатель, каким был раньше”.