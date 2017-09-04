Молодежный работник — о гаджет-зависимости: нет смысла запрещать, нужно показать пользу

В интервью для рубрики ”Поколение D” мобильный молодежный работник Александр Арабкин поделился своим мнением по поводу гаджет-зависимости у молодежи Эстонии.

Зависимость от гаджетов — это чрезмерное увлечение современными мобильными устройствами (смартфон, планшет, МР3-плеер и тд.).

Сейчас практически у каждого в кармане лежит смартфон, но как понять, что у молодого человека гаджет-зависимость?

Очень просто — ребенок не расстается с гаджетами ни на минуту. Все общение происходит в основном в телефоне и социальных сетях, а не вживую. Но эту проблему стоит рассматривать не только как заболевание, но еще и как данность нашего времени. И, конечно же, зависимые есть среди разных людей — и детей, и взрослых.

Какие подводные камни подстерегают ребенка, который зависим от гаджетов?

Личный опыт: не стоит одновременно ехать на скейте и сидеть в телефоне. Понятное дело, ребенка ждут опасности на дорогах и на улицах, если он пользуется телефоном и не смотрит по сторонам. Также возможны ухудшение зрения, зажимы мышц из-за того, что голова направлена вниз, — как следствие головные боли и сутулость. Но я не как врач говорю, это заявляют специалисты.

А если говорить об общении, то все уходит в интернет, а следовательно, пропадают навыки живого общения. Это также зависит от того, что ребенок делает в смартфоне. Например, можно читать статьи в интернете, а можно выставлять свои обнаженные фотографии, что чревато проблемами, например, шантажом со стороны злоумышленников.

Какие еще проблемы могут быть у самих зависимых и их близких?

Родители тратят достаточно много денег на девайсы, ладно если только купить телефон или планшет, так еще и за приложения и игры придется платить. Еще одна большая опасность — пустая трата времени, в основном — на удовольствия. Да, можно сказать, что в телефоне можно многому научиться, но будем реалистами — дети не занимаются саморазвитием через гаджеты.

Еще очень важно то, что растет поколение потребителей, хотя сейчас я буду говорить как старик, мол, в мое время трава была зеленее и небо более голубым… Получается, что в гаджетах все есть, и тебе не нужно самому ничего делать, мы даже не помним номера телефонов своих самых важных друзей. Вот я до сих пор помню телефон своей подруги из детства, а сейчас потеряешь телефон, и все — ты оторван от жизни. И получается, память не особенно развивается, что уж там говорить об интеллекте.

Каковы истоки этой проблемы?

Сейчас сложилась такая ситуация, когда родители "скармливают" своему чаду телефон, чтобы им просто-напросто не заниматься. Да, сейчас рождаются особые "дети индиго", но большинство детей нуждаются в реальном общении и поддержке. И еще изучение мира идет напрямую из интернета, а не из реальности, в итоге у ребенка происходит формирование неправильного восприятия жизни, которое будет сказываться на поведении в социуме.

Пытаются ли молодежные работники и организации Эстонии обратить внимание на гаджет-зависимость?

Я бы не стал все обобщать. У самих молодежных работников может быть зависимость, и они не будут видеть в этом особой проблемы. Одно точно — системного подхода к этой проблеме я не наблюдаю, но внимание, конечно же, обращают. Об интернет-безопасности говорят и говорят достаточно много. Но мне кажется, бессмысленно запрещать телефоны и другие устройства. Главная задача — показать не то, что гаджет — это зло, а наоборот, как его можно использовать с пользой.

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