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05.09.2017, 12:05

"Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве" открыли своей шестой сезон

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rus.delfi.ee
EST

4 сентября вышел первый выпуск шестого сезона интернет-передачи "Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве", которую готовят молодые журналисты Ида-Вирумаа в рамках медиа-проекта "SDparty".

Первый выпуск, по традиции — это отчет за лето. Репортажи с самых ярких мероприятий, проходивших в регионе этим летом. В этом выпуске много интервью со звездами: с группами Estradarada, DEMO, Марсель и Dj Алексей Цветков, также выпуск рассказывает о презентации клипа группы "Мэй Дэй".

Под эгидой интернет-проекта не только выходит передача "Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве", но также проводится ряд молодежных мероприятий в регионе. Сейчас проект "SDparty" готовит большую ежегодную вечеринку для всех школьников Йыхви и Кохтла-Ярве, но об этом чуть-чуть
позже.

Первый выпуск сезона, конечно, рассказывает и о начале учебного года.

Сегодня в команде молодежного портала "SDparty" 20 человек во возрасте от 13 лет. Сам же проект существует уже более шести лет и живет исключительно за счет инициативных жителей Йыхви и Кохтла-Ярве.

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