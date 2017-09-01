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01.09.2017, 16:45

Мнение гимназиста о голосовании с 16 лет: это поможет повысить политграмотность всей страны


Георгий Княжев
Георгий Княжев
EST
XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist
XII Noorte Laulupeo vaated tuletornistFoto: Hendrik Osula

На предстоящих местных выборах впервые смогут голосовать 16- и 17-летние ребята, большинство из которых учатся в школах. Конечно, большая часть несовершеннолетних будет следовать за красноречием политиков, которые придут в школы. Но, есть и те, кто не так падок на красивые обещания. Для таких новое право — это стимул начать разбираться в политике.

Хочу сказать, что изменения в законе, позволяющие голосовать с 16 лет, для меня и большой части моих сверстников, в первую очередь, не возможность голосовать, а интеграция политики в молодежную среду. Я понимаю возможность факта голосования как попытку государства в дальнейшем повысить политграмотность населения страны.

Но не стоит забывать, что в школах есть предмет ”Обществознание". В моей школе — один урок в неделю. Чтобы новое право работало так, как надо, чтобы не было высказываний вроде ”они слишком неопытные, чтобы голосовать” и т.п., а лозунги ”Закончилось время бабушек решать, что будет с жизнью всех людей” оказались действительно корректными, в школах надо увеличивать обязательное количество часов Обществознания. Так можно будет убить сразу двух зайцев: уровень политграмотности среди молодого, а в дальнейшем и всего населения, увеличивается, и молодежь получит представление о политике в целом.

ТОП

Конечно, уже ходят шутки, что политики с 1 сентября станут встречать школьников с распростертыми прямо в стенах школ (и кое-где это уже так и было — прим.ред.). Конечно, многие ожидают увидеть в школах агитирующих политиков. Раздача тетрадок, ручек с символикой партий — будет, видимо, делом обычным.

Правда, не стоит политикам запрещать посещать школы. Нужно дать возможность посещения в образовательных целях. Я сам не раз в школе принимал участие во встречах с министрами и депутатами, которые приходили в школу с интересными темами для разговора. Такие дискуссии только развивают и обогащают твои познания в обществоведении. Надо только определить четкую грань между такими визитами и агитацией.

Школа не должна быть агитационной сценой для политиков. Школа должна быть местом, где человеку будет дана возможность получить фундамент знаний и сформировать интерес к политике. А потом уже — определиться с тем, кому отдать голос на выборах.

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Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

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