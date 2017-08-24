Мнение гимназиста: как эффективно "оздоровить" школьные буфеты

Государство намерено в 2019 году запретить продажу в школьных буфетах булочек, фастфуда и подслащенных напитков. Эти изменение — часть законопроекта о здоровье народонаселения, подготовленного Министерством социальных дел. Давайте рассмотрим, как же можно "оздоровить" школьные буфеты уже сейчас. Тем более, что сами школьники — "за".

Эти новости сейчас актуальны для любого школьника, так как многим из них часто недостаточно только школьного обеда. В основном они покупают в школьных буфетах выпечку: удобно есть, она дешевая на фоне полноценных платных блюд школьной столовой да и просто вкусная. Конечно, в каком буфете нет свежего яблока, но оно блекнет на фоне вкусной сладости в удобной обертке.

Главный вопрос — так на что стоит перейти вместо вредной еды, которую в будущем хотят убрать из школьных буфетов? На ум сразу же приходят овощи и фрукты, а также молочные продукты.

Молочная продукция с легкостью может заменить даже выпечку, если будет продаваться так, чтобы ее можно быстро съесть. Чтобы прямо в буфете были ложки для творога в пластиковой упаковке. Чтобы были и салфетки, ведь почти вся молочная продукция жидкая и может испачкать новую кофту покупателя, что явно не понравится его маме. Несомненно, должна быть и продукция для аллергиков, например, соевое молоко. Также творог, молочный шейк или сыр не должны стоить дороже одного евро. Ведь, например, большинство булочек продается по совсем доступным ценам.

Теперь об овощах и фруктах. Они станут достойной заменой фастфуду только если будут продаваться в удобной для быстрого употребления форме. Это значит, что фрукты должны быть нарезанными, почищенными, помытыми и в пластике. Ведь если ты гуляешь и зашел в магазин, то ты не будешь покупать морковь или помидоры на развес, ты, скорее, возьмешь чистые, маленькие морковки или помидоры ”черри”. Также в ”сыром” виде популярны не будут более жидкие фрукты и ягоды, такие как груша или арбуз. Такие продукты нужно продавать порезанными и в такой посуде, чтобы можно было есть их вилкой. Идеальный вариант — это банан и капуста.

Но такая обработка овощей и фруктов ведет к повышению цены, а в нашем случае — каждый цент на вес золота. Но, на мой взгляд, если продавать в большом объеме и с отсутствием альтернатив, то новый продукт рано или поздно начнет продаваться хорошо, да к тому же свежие овощи и фрукты очень нравится всем, разве что кроме аллергиков.

В столовых многих школ продаются врапы (мясо с салатом в лаваше) и блины. Имеет смысл перенести их в буфетах на место фастфуда: такие продукты легко можно приготовить заранее и после — разогреть в микроволновке.

Подслащенные напитки можно заменить большим числом видов разной воды, так сказать, на любой вкус, а также за дополнительную плату соками, даже свежевыжатыми, морсами и тому подобным.

Самый сложный вопрос — финансовый. Любой буфет будет бояться кардинально менять ассортимент, так как любой буфет боится финансовых потерь. Если одновременно заменить всю продукцию, то начнется спад, ведь к новым предложениям покупатель должен привыкнуть, а это займет время. Разумнее всего начать переходить на здоровое питание уже с наступающего учебного года и постепенно убрать всю вредную пищу с прилавка, заменив ее на здоровую к 2019.

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