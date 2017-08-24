Мнение гимназиста: как эффективно "оздоровить" школьные буфеты

Государство намерено в 2019 году запретить продажу в школьных буфетах булочек, фастфуда и подслащенных напитков. Эти изменение — часть законопроекта о здоровье народонаселения, подготовленного Министерством социальных дел. Давайте рассмотрим, как же можно "оздоровить" школьные буфеты уже сейчас. Тем более, что сами школьники — "за".
Эти новости сейчас актуальны для любого школьника, так как многим из них часто недостаточно только школьного обеда. В основном они покупают в школьных буфетах выпечку: удобно есть, она дешевая на фоне полноценных платных блюд школьной столовой да и просто вкусная. Конечно, в каком буфете нет свежего яблока, но оно блекнет на фоне вкусной сладости в удобной обертке.
Главный вопрос — так на что стоит перейти вместо вредной еды, которую в будущем хотят убрать из школьных буфетов? На ум сразу же приходят овощи и фрукты, а также молочные продукты.
Молочная продукция с легкостью может заменить даже выпечку, если будет продаваться так, чтобы ее можно быстро съесть. Чтобы прямо в буфете были ложки для творога в пластиковой упаковке. Чтобы были и салфетки, ведь почти вся молочная продукция жидкая и может испачкать новую кофту покупателя, что явно не понравится его маме. Несомненно, должна быть и продукция для аллергиков, например, соевое молоко. Также творог, молочный шейк или сыр не должны стоить дороже одного евро. Ведь, например, большинство булочек продается по совсем доступным ценам.
ТОП
Теперь об овощах и фруктах. Они станут достойной заменой фастфуду только если будут продаваться в удобной для быстрого употребления форме. Это значит, что фрукты должны быть нарезанными, почищенными, помытыми и в пластике. Ведь если ты гуляешь и зашел в магазин, то ты не будешь покупать морковь или помидоры на развес, ты, скорее, возьмешь чистые, маленькие морковки или помидоры ”черри”. Также в ”сыром” виде популярны не будут более жидкие фрукты и ягоды, такие как груша или арбуз. Такие продукты нужно продавать порезанными и в такой посуде, чтобы можно было есть их вилкой. Идеальный вариант — это банан и капуста.
Но такая обработка овощей и фруктов ведет к повышению цены, а в нашем случае — каждый цент на вес золота. Но, на мой взгляд, если продавать в большом объеме и с отсутствием альтернатив, то новый продукт рано или поздно начнет продаваться хорошо, да к тому же свежие овощи и фрукты очень нравится всем, разве что кроме аллергиков.
В столовых многих школ продаются врапы (мясо с салатом в лаваше) и блины. Имеет смысл перенести их в буфетах на место фастфуда: такие продукты легко можно приготовить заранее и после — разогреть в микроволновке.
Подслащенные напитки можно заменить большим числом видов разной воды, так сказать, на любой вкус, а также за дополнительную плату соками, даже свежевыжатыми, морсами и тому подобным.
Самый сложный вопрос — финансовый. Любой буфет будет бояться кардинально менять ассортимент, так как любой буфет боится финансовых потерь. Если одновременно заменить всю продукцию, то начнется спад, ведь к новым предложениям покупатель должен привыкнуть, а это займет время. Разумнее всего начать переходить на здоровое питание уже с наступающего учебного года и постепенно убрать всю вредную пищу с прилавка, заменив ее на здоровую к 2019.
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