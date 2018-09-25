Личный опыт студента из Эстонии: как поступить в скандинавский вуз. 5 простых шагов

Выбор пал именно на этот университет, потому что обстоятельства так сложились. Все люди, попадавшиеся мне этим летом, были из Швеции. Рассказав уйму положительных факторов об этой стране и оставив свои контакты, они дали мне понять, что, это знак! Знак выбрать именно эту страну. Помимо Швеции, в планах были такие страны как Финляндия, Дания и Германия.

Выбор города произошел так же неожиданно, как и люди из Швеции пришли в мою жизнь этим летом. Я у многих спрашивал, стоит ли ехать туда, и получал только положительные ответы. Глянул улицы и парки в Google maps — мне понравилось. Далее забронировал жилье и рванул на встречу новому жизненному этапу.

Вот так, собственно, и выбрал город и университет.

Поступить было несложно. Достаточно было загрузить нужные документы на единый портал шведских университетов.