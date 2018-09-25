25.09.2018, 18:50

Личный опыт студента из Эстонии: как поступить в скандинавский вуз. 5 простых шагов

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Антон Богдашев
Антон Богдашев
 
EST 2
Stockholm
фото иллюстративноеFoto: ANDERS WIKLUND, AFP

Сейчас я уже учусь в шведском университете Malardalen University в городе Вестерос. Хочу поделиться своим опытом: как я поступил туда, и как вы сможете применить мой опыт.

Выбор пал именно на этот университет, потому что обстоятельства так сложились. Все люди, попадавшиеся мне этим летом, были из Швеции. Рассказав уйму положительных факторов об этой стране и оставив свои контакты, они дали мне понять, что, это знак! Знак выбрать именно эту страну. Помимо Швеции, в планах были такие страны как Финляндия, Дания и Германия.

Выбор города произошел так же неожиданно, как и люди из Швеции пришли в мою жизнь этим летом. Я у многих спрашивал, стоит ли ехать туда, и получал только положительные ответы. Глянул улицы и парки в Google maps — мне понравилось. Далее забронировал жилье и рванул на встречу новому жизненному этапу.

Вот так, собственно, и выбрал город и университет.

Поступить было несложно. Достаточно было загрузить нужные документы на единый портал шведских университетов.

Ощущения на месте в первый момент были смешанные. Город небольшой, очень спокойный и тихий — с населением в 100 тысяч. Больше всего меня приземлил тот факт, что мне придется ”торчать” в этом городке три с половиной года. Но, спустя пару дней, приняв всю происходящую вокруг ситуацию и разложив все по полочкам у себя в голове, я понял, что надо брать себя в руки и двигаться вперед. Ведь этот путь я сам для себя проложил и сам к нему стремился на протяжении полугода.

Вот это наконец и случилось, так в чем проблема? Плотно позавтракав и взяв камеру в руки, я отправился на первую лекцию.

Tallinn Hockey weekend
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