”Лето в лагере без телефона? Это как?” Рассказываем

Сегодня я хочу рассказать, чем можно заняться в летнем лагере, что полезного и интересного найдет в нем подросток и в чем заключается критика скептиков, многие из которых никогда там не были.
Когда я первый раз попала в лагерь, мне было 8 лет. Тогда это казалось таким страшным и непонятным, хотя на тот момент в той же смене оказались и знакомые мне люди. Через пару дней я уже не чувствовала себя потерянной: мы поладили с ребятами, да и вообще было весело, уезжать не хотелось. На следующий год я поехала уже на две смены. С тех пор уже в течение 7 лет я каждое лето отправляюсь в лагерь.
И, если честно, большинство моих знакомых согласны со мной в том, что молодежный лагерь — отличный вариант для летних каникул. Там ты можешь найти — а точнее, в большинстве случаев находишь — интересные знакомства, пробуешь играть в новые игры и развиваешь свою фантазию, придумывая небольшие сценки на вечерние мероприятия. Отдельное и очень романтичное времяпрепровождение — это посиделки у костра, с песнями под гитару и теплыми пледами, в которые все усердно кутаются, потому что вечером же холодно, но это никого не останавливает!