28.06.2018, 11:25

”Лето в лагере без телефона? Это как?” Рассказываем


Мария Резанко
Мария Резанко
EST
suplus Audru jões
Foto on illustratiivne.Foto: Margus Taal

Сегодня я хочу рассказать, чем можно заняться в летнем лагере, что полезного и интересного найдет в нем подросток и в чем заключается критика скептиков, многие из которых никогда там не были.

Когда я первый раз попала в лагерь, мне было 8 лет. Тогда это казалось таким страшным и непонятным, хотя на тот момент в той же смене оказались и знакомые мне люди. Через пару дней я уже не чувствовала себя потерянной: мы поладили с ребятами, да и вообще было весело, уезжать не хотелось. На следующий год я поехала уже на две смены. С тех пор уже в течение 7 лет я каждое лето отправляюсь в лагерь.

И, если честно, большинство моих знакомых согласны со мной в том, что молодежный лагерь — отличный вариант для летних каникул. Там ты можешь найти — а точнее, в большинстве случаев находишь — интересные знакомства, пробуешь играть в новые игры и развиваешь свою фантазию, придумывая небольшие сценки на вечерние мероприятия. Отдельное и очень романтичное времяпрепровождение — это посиделки у костра, с песнями под гитару и теплыми пледами, в которые все усердно кутаются, потому что вечером же холодно, но это никого не останавливает!

Но среди моих знакомых есть и те, кто не понимает и не любит летние лагеря (хотя некоторые никогда в жизни там не были). Например потому, что слышали, что в лагере приходится делить комнату с пятью людьми. Или потому, что действует правило ”безмобилья” — позвонив утром домой, ты сдаешь мобильный телефон вожатому до вечера. Честно говоря, исходя из своего опыта, могу сказать, что в течение дня мобильник — последняя вещь, о которой ты думаешь. Всегда находится уйма интересных и затягивающих занятий, заданий и просто общения. А когда приходит вечер, ты понимаешь, что спокойно жил без телефона эти 10-12 часов.

Так же и с соседями по комнате. Трудно представить себе ситуацию, что они окажутся абсолютно невыносимы! Да и вместе, в одной комнате, на долгое время вы оказываетесь только вечером, так что их количество не так уж и важно. Конечно, нет правил без исключений, но за свой семилетний опыт посещения разных молодежных лагерей, а это с десяток смен, я ни разу не сталкивалась с надоедливыми соседками, которые люто ненавидят друг друга.

ТОП

Некоторые критикуют лагеря, потому что там приходится участвовать в подвижных играх и других мероприятиях. Ну, тут уже каждому свое. Если вы не любите активный отдых, есть вариант городских лагерей и летних курсов по интересам. Но для меня, например, дополнительные занятия спортом только в радость.

Одним словом, если вы ищете новые знакомства, хотите проводить время весело и активно, петь у костра и готовы ради этого расставаться со своим любимым электронным девайсом, то лагерь — именно то, что вам нужно. Их выбор в Эстонии, как в принципе и по всему миру, достаточно большой, так что вы наверняка найдете тот, что будет вам по душе. Так что, если вы еще не решили, как будете проводить лето, рекомендую рискнуть разок и поехать в лагерь!

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