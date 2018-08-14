14.08.2018, 20:30

Лайк! Читайте, почему вы должны подписаться на этих эстонских блогеров

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Лаура Паулман
Лаура Паулман
 
EST 1
Eesti YouTuberid LIVE 2017
Eesti YouTuberid LIVEFoto: Madis Veltman

На сегодняшний день блогинг является очень популярным видом деятельности. Кто-то может создать свой блог в качестве хобби, а кто-то — в профессиональных целях.

Как правило, те, кто профессионально занимаются своим блогом, от и до изучают эту сферу, ставят перед собой цели на месяцы вперед, всячески развивают его и относятся как к практически основному источнику дохода.

Люди, для которых блогерство является хобби, уделяют своему блогу меньшевремени. В основном, они ведут его для общения или новых знакомств.

В Эстонии есть очень много талантливых людей, которые рассказывают о своей жизни, делятся рецептами, дают полезные советы или, наоборот, развлекаются, и в этой статье я бы хотела вас с ними познакомить.

Лусине Аянян — потрясающий знаток моды. Она ведет свой блог с 2010 года, пишет о трендах женской, мужской и детской моды и косметических новинках, советует читателям, какие рестораны или кафе стоит посетить, где можно отдохнуть или увидеть красивые места.

Алиса Цицеронова — одна из самых популярных инстаграм-блогеров в Эстонии, свои видео она публикует и на YouTube. Девушка занимается танцами с 1994 года и за это время овладела навыками разных видов (джаз, модерн, класика). Она была на подтанцовке у группы ”Дискотека авария’’, рэпера Снуп Догга, участвовала в международном проекте Michael Jackson Tribute Show, ставила хореографию для видеоклипа Бейонсе 7/11. А недавно Алиса приняла участие в американском шоу World of Dance и совершенно очаровала судей, в том числе Дженифер Лопес.

Женя Лайк — один и из тех блогеров, кто рассказывает о своей жизни в юмористическом ключе. В основном, он рассуждает обо всех жизненных ситуациях. Если вам хочется посмеяться и весело провести время, то советую вам посмотреть.

Мария Раннавяли — веселая и креативная девушка. В своих видео она рассказывает о своей жизни, делится разными идеями в сфере кулинарии, декора и косметики. Мария ведет свой канал с 2012 года и за это время набрала больше 33 тысяч подписчиков.

Thoisoi — познавательный канал Максима Биловицкого. Молодой человек посвящает свои видео опытам по неорганической и органической химии. А самое главное то, что в каждом из роликов присутствуют объяснения, которые будут понятны даже самым далеким от химии людям.

Эрна Хуско — еще одна инстаграм-блогер. Девушка долгое время занимается спортом и на своей странице дает советы о правильном питании и упражнениях, которые сделают вашу фигуру лучше.

Travelblog — это проект, который создан любителями путешествий для путешественников. На этом блоге вы сможете найти информацию о путешествиях во всем мире, актуальные предложения и лучшие цены на билеты.

Tallinn Hockey weekend
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