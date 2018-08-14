Лайк! Читайте, почему вы должны подписаться на этих эстонских блогеров

Как правило, те, кто профессионально занимаются своим блогом, от и до изучают эту сферу, ставят перед собой цели на месяцы вперед, всячески развивают его и относятся как к практически основному источнику дохода.

Люди, для которых блогерство является хобби, уделяют своему блогу меньшевремени. В основном, они ведут его для общения или новых знакомств.

В Эстонии есть очень много талантливых людей, которые рассказывают о своей жизни, делятся рецептами, дают полезные советы или, наоборот, развлекаются, и в этой статье я бы хотела вас с ними познакомить.

Лусине Аянян — потрясающий знаток моды. Она ведет свой блог с 2010 года, пишет о трендах женской, мужской и детской моды и косметических новинках, советует читателям, какие рестораны или кафе стоит посетить, где можно отдохнуть или увидеть красивые места.

Алиса Цицеронова — одна из самых популярных инстаграм-блогеров в Эстонии, свои видео она публикует и на YouTube. Девушка занимается танцами с 1994 года и за это время овладела навыками разных видов (джаз, модерн, класика). Она была на подтанцовке у группы ”Дискотека авария’’, рэпера Снуп Догга, участвовала в международном проекте Michael Jackson Tribute Show, ставила хореографию для видеоклипа Бейонсе 7/11. А недавно Алиса приняла участие в американском шоу World of Dance и совершенно очаровала судей, в том числе Дженифер Лопес.