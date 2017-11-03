Красота для всех! Бьюти-блогеры стирают расовые и гендерные границы

Понятие "блогер" для нас перестает быть чем-то новым. Совет на любую тему, обзор новинок мирового рынка и новостей — все это, причем в невообразимом количестве, можно найти просто вбив исходную тематику в поисковик. В 21 веке в интернете научится можно чему угодно. Например, макияжу и смелости.

Бьюти-блогеры — как следует из из ”названия” — рассказывают об индустрии красоты. Большинство их сейчас обитает на YouTube. Они предоставляют своим читателям и зрителям отличную возможность узнать о новинках в косметической сфере, а также научиться делать макияж разной степени сложности. Интересно, что большинство бьюти-блогеров работают под лозунгом "Make-up for everybody" (Макияж для всех), полностью стирая расовые и гендерные границы.

Отличным примером тому служит Патрик Симондак, более известный как Patrickstarrr. Филиппино-Американский бьюти-блогер и визажист-фрилансер. На сегодняшний день его YouTube-канал насчитывает более 3 миллионов подписчиков.

Патрик родился в Орландо. У него два брата — Питер и Пол. Сразу после школы увлекся фотографией, что в дальнейшем привело его к make-up искусству. Не смотря на яркие макияж и женскую одежду, Патрик не отказывается от своего пола, говоря: ”Я люблю макияж, но я не чувствую необходимости менять для этого пол”.

Другой яркой звездой макияжной сцены можно смело назвать родившуюся в Нидерландах Никки Де Джагер — создателя канала NikkieTutorials, имеющего на сегодняшний день 7,9 млн подписчиков. Первое свое видео Никки выложила в интернет в 2008 году, когда ей было всего 14 лет.

Никки нравилось смотреть другие бьюти-каналы и пробовать разный макияж на себе, но в какой-то момент она поняла, что сама готова делиться своим творчеством с миром. Взяв у родителей простую дигитальную камеру, Никки записала свой первый урок по макияжу, который до сих пор можно найти на ее канале.

Еще один заметный блогер, у которого вы можете почерпнуть много о красоте и уходе за собой, — это Тати Вестбрук, более известная как Tati, имеет 3,2 млн подписчиков. Визажист и стилист из Голливуда, которая любит знакомить своих зрителей с новинками в косметической индустрии. Свои видео она выпускает почти ежедневно.

Огромной популярностью на русскоязычном Ютубе пользуется блогер Ира Блан (BeautyBlanc). Она делает обзоры косметики, сравнения разных брэндов, повседневные и вечерние варианты макияжа и даже учит, как накладываь настоящий профессиональный грим.

Есть среди топовых бьюти-блогеров и наши эстонские. Еще не видели? Тогда вам однозначно стоит обратиться к каналу Анны Овсянкиной, более известной как Estonianna. Она снимает видео о новых продуктах, обзоры, отзывы, обучающие видео, как делать макияж и много другого и интересного.

А еще — зайдите на канал Лизы Соболевой, более известной как Lizaonair. Родилась девушка в Эстонии, но уже несколько лет живет в Нью-Йорке. У нее вы найдете больше обзоров и обсуждений.

Бьюти-индустрия на YouTube растет с невероятной скоростью, и если еще 10 лет назад блогерство было чем-то диким и не всегда понятным, то сейчас оно стремительно входит в нашу рутину. И это понятно, ведь широкие просторы интернета позволяют каждому из нас найти контент на свой вкус.