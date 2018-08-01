Каждый день как поучительный квест. Чем живет активная молодежь Эстонии

Молодежь — это наше будущее. Она делится на два типа: социально активные и пассивные ребята. Я решила взять интервью, на мой взгляд, у невероятно активного молодого человека Владислава Виртонена. У Влада все дни расписаны по минутам, он полон идей и всегда на позитиве. Благодаря таким молодым людям как Влад, у Эстонии явно есть будущее. И очень даже светлое.
Владислав живет в Силламяэ, где ему нравится. ”Я — председатель молодежного совета города Силламяэ, член молодежной комиссии Нарвы, активист из организации VITATIIM и соучредитель MTÜ EVER ACTIVE YOUTH (”Вечно активная молодежь”). А еще я выпускник музыкальной школы в Силламяэ. Мне 17 годиков”, — улыбается наш герой.
-Ты бы назвал себя активным? И что значит "быть активной молодежью" для тебя? Да, я активный молодой человек. Для меня быть активным — это быть готовым действовать, быть активным — это не только видеть проблему, но и сделать все, чтобы проблема нашла свое решение.
-То есть активная молодежь ищет проблему и решает ее? Для меня — да.
-А зачем вообще быть активным, зачем решать эти проблемы? Потому что без людей, которые хотят решать эту проблему, проблемы останутся без решений. И еще, смотри, если у тебя есть много ежиков на пляже, то они будут колоть людей. Ходить по пляжику, и людям будет больно. Даже если люди попытаются их убрать и кинут в кустики, то ежики все равно вернутся и будут колоть. Пока ты не придумаешь, как решить этот вопрос. То есть замять проблему — это не решение. Это неэффективно.
-Ты занимаешься решением проблем общества, потому что тебе скучно и нечем заняться или потому что ты хочешь сделать Силламяэ — ну, и мир — лучше? -Во-первых, я делаю это не только в Силламяэ. И я это делаю как для себя, так и для общества, которым я окружен. Я это делаю, потому что мне это элементарно нравится. Мне нравится не сидеть на месте, создавать новые связи для себя. Также я знаю, что это мне поможет при, например, нахождении новой работы в будущем. А для своего общества я это делаю, так как считаю, что нужно оплачивать обществу, в котором ты находишься, за то, кем оно помогло тебе стать и какие возможности у тебя сейчас есть. Ну, например, мне помогли люди из Силламяэского городского управления, потому что они пришли ко мне в школу со своей инициативой создать молодежный совет. Мы откликнулись на это и получили массу возможностей.
-Чувствуешь ли ты, что если ты этим не займешься, то этого не сделает никто? Ну, в принципе, смотря на молодежь, которая сейчас здесь проходит мимо, ответ на этот вопрос — ДА. (Мы сидели с Владом на скамейке в Силламяэ и прошла компания громких подростков с музыкой — прим. автора.) Именно активно действующей молодежи, которая готова принимать решения и нести за них ответственность, ничтожно мало, и, действуя в этих компаниях, ты находишься в кругу такого маленького количества людей, что такое чувство есть. Оно просто есть и все.
-То есть ты чувствуешь, что обязан работать, чтобы твой город успешно существовал. История нашего молодежного совета. До этого в Силламяэ было несколько молодежных советов, но все они распадались, ни один не жил долго. Последние пять лет этой организации вообще не существовало, а следовательно не было и людей, которые хотели бы изменить город к лучшему таким путем. Группа, которая работает, на самом деле маленькая. Нас реально мало, около 20 человек. Население Силламяэ 13 000. Мы взяли представителей всех школ Силламяэ с 7 по 12 класс. И усердно работаем на благо города.
-Чем конкретно вы занимаетесь в этом совете? Например, недавно прошли Дни моря и города Силламяэ. Было мероприятие, которое мы организовывали для горожан и гостей города — квест. Это поучительная игра. Играя, можно много интересного узнать об истории города. Или недавно у нас прошел брейнсторм, нацеленный, в основном, на молодежь и на то, чтобы собрать имеющиеся у горожан идеи. Также мы находимся в тесной кооперации с городским управлением. Когда в городском совете или управлении происходит собрание, то мы тоже присутствуем. Мы представляем свою позицию, представляем голос молодежи.
-Как стать активной молодежью. Это сложно? -Хе, стать? Все, кто хотят, становятся, вообще-то.
-Ну я, например, хочу, но не знаю, с чего начать. -Ну окей, в 2018 году все настолько просто. Все, что нужно — это просто погуглить. Для того, чтобы стать активным, нужно погуглить местные молодежные центры или другие молодежные советы, молодежные собрания. Их точно хватит, чтобы вовлечь себя в какое-то молодежное событие. Короче, просто погуглите. Например, в Таллинне — Ласнамяэский молодежный центр. Находим социальные сети этого молодежного центра и смотрим предстоящие мероприятия.
Далее можешь посетить мероприятия, которые предлагает молодежным центр, и познакомиться с людьми, которые там действуют, и присоединяешься к их деятельности. Главное — это желание, с которого все начинается. Еще нужно искать контакты, новых знакомых и друзей. Они всегда помогут. И еще — участвуйте в мероприятиях, которые делаются для горожан, то есть для вас. Потому что мероприятия, которые мы организуем (например, в Нарве недавно прошел молодежный фестиваль, а зимой Рождественский бал), бесплатны. Но, к сожалению, участников очень мало. Заходя в торговые центры, можно увидеть, сколько реально этих ленивых и безучастных людей, которые не хотят двигаться, не хотят пользоваться возможностями, которые для них же и создаются. Это печально.
- Действительно, грустно. А помогает ли тебе активная социальная работа в личной жизни или все же мешает? -Мне очень помогает вся моя активная деятельность. Например, тем, что это огромный список достижений в твоем CV на различные проекты и программы. Включая программу FLEX (Future Leaders Exchange), где мне посчастливилось стать одним из финалистов в этом году и получить стипендию от госдепартамента США. По поводу чего я очень-очень счастлив. Без всей этой активной деятельности и того, что я делаю для общества, получить такую возможность очень сложно. Да, это хороший пример того, какую пользу приносит тебе твоя активность.