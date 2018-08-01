Каждый день как поучительный квест. Чем живет активная молодежь Эстонии

-А зачем вообще быть активным, зачем решать эти проблемы?

Потому что без людей, которые хотят решать эту проблему, проблемы останутся без решений. И еще, смотри, если у тебя есть много ежиков на пляже, то они будут колоть людей. Ходить по пляжику, и людям будет больно. Даже если люди попытаются их убрать и кинут в кустики, то ежики все равно вернутся и будут колоть. Пока ты не придумаешь, как решить этот вопрос. То есть замять проблему — это не решение. Это неэффективно.

-Ты занимаешься решением проблем общества, потому что тебе скучно и нечем заняться или потому что ты хочешь сделать Силламяэ — ну, и мир — лучше?

-Во-первых, я делаю это не только в Силламяэ. И я это делаю как для себя, так и для общества, которым я окружен. Я это делаю, потому что мне это элементарно нравится. Мне нравится не сидеть на месте, создавать новые связи для себя. Также я знаю, что это мне поможет при, например, нахождении новой работы в будущем. А для своего общества я это делаю, так как считаю, что нужно оплачивать обществу, в котором ты находишься, за то, кем оно помогло тебе стать и какие возможности у тебя сейчас есть. Ну, например, мне помогли люди из Силламяэского городского управления, потому что они пришли ко мне в школу со своей инициативой создать молодежный совет. Мы откликнулись на это и получили массу возможностей.

Фото из личного архива

-Чувствуешь ли ты, что если ты этим не займешься, то этого не сделает никто?

Ну, в принципе, смотря на молодежь, которая сейчас здесь проходит мимо, ответ на этот вопрос — ДА. (Мы сидели с Владом на скамейке в Силламяэ и прошла компания громких подростков с музыкой — прим. автора.) Именно активно действующей молодежи, которая готова принимать решения и нести за них ответственность, ничтожно мало, и, действуя в этих компаниях, ты находишься в кругу такого маленького количества людей, что такое чувство есть. Оно просто есть и все.

-То есть ты чувствуешь, что обязан работать, чтобы твой город успешно существовал.

История нашего молодежного совета. До этого в Силламяэ было несколько молодежных советов, но все они распадались, ни один не жил долго. Последние пять лет этой организации вообще не существовало, а следовательно не было и людей, которые хотели бы изменить город к лучшему таким путем. Группа, которая работает, на самом деле маленькая. Нас реально мало, около 20 человек. Население Силламяэ 13 000. Мы взяли представителей всех школ Силламяэ с 7 по 12 класс. И усердно работаем на благо города.

-Чем конкретно вы занимаетесь в этом совете?

Например, недавно прошли Дни моря и города Силламяэ. Было мероприятие, которое мы организовывали для горожан и гостей города — квест. Это поучительная игра. Играя, можно много интересного узнать об истории города. Или недавно у нас прошел брейнсторм, нацеленный, в основном, на молодежь и на то, чтобы собрать имеющиеся у горожан идеи. Также мы находимся в тесной кооперации с городским управлением. Когда в городском совете или управлении происходит собрание, то мы тоже присутствуем. Мы представляем свою позицию, представляем голос молодежи.

-Как стать активной молодежью. Это сложно?

-Хе, стать? Все, кто хотят, становятся, вообще-то.