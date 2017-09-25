Кастинг-концерт: лучшие молодые танцоры Ида-Вирумаа выступят на 100-летии республики

22 сентября в Йыхвиском концертном доме проходил кастинг, на котором талантливая молодежь из разных уголков Эстонии продемонстрировала свои танцевальные таланты. Это был концерт-соревнование за звание лучшего из лучших. Принимать участие могли как солисты, так и большие коллективы. Приветствовались абсолютно разные танцевальные направления.

Единственное, что объединяло всех участников, — это желание выступить, любовь к танцам и конечно же, надежда на победу. Несмотря на небольшую сцену Йыхвиского камерного зала, все участники выкладывались по полной, делясь со зрителями, которых собралось, кстати, немало, своими эмоциями, настроением, переживаниями, передают корреспонденты передачи "Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве".

Было ощущение, что здесь и сейчас зарождается нечто новое, новая традиция танцевального Ида-Вирумаа. И приятно, что это происходит именно в год молодежи благодаря усердию и желанию наших молодых людей.

Из почти сотни участников выбирали самых лучших — тех, кто будет представлять регион в большом мюзикле в Таллинне. Его зрители увидят в феврале 2018 года. Музыкальная постановка будет подарком к столетию Эстонской Республики. Но нужно отметить, что была еще одна немаловажная вещь, которая сохраняла интригу и после того, как были названы 10 счастливчиков, прошедших кастинг — это главный приз в размере 500 евро.

Мотивирует, не правда ли? Как отметили некоторые из членов жюри: "Редко у нас в Эстонии можно стать свидетелем того, когда молодых танцоров премируют такой суммой. 50-100 евро не более. Танцоры, думаю, меня поймут".

Каждый номер был продуман от начала до конца; музыка, костюмы, свет, хореография. Каждый хотел и показывал все, чему научился за годы тренировок и репетиций.

Кто же стал обладателем гран-при? Член жюри Наталья Шабарчина открывает концерт под барабанную дробь — топот всех участников кастинга… Эдгар Рахимов! Крик, громкие аплодисменты зала означают полное одобрение зрителей. Он победитель. Эдгару удалось исполнить свой танец с такой искренностью, что отдача со стороны зрителей не заставила долго ждать. Его профессионализм был оценен судейской комиссией.

Остается надеяться, что славная традиция, созданная Силамяэским обществом защиты детей, будет жить, и мы еще неоднократно станем свидетелями таких ярких событий.

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