29.09.2018, 09:40

Какой он — идеальный учитель?

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Ксения Федорова
Ксения Федорова
 
EST
Linda Kender
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Накануне 5 октября, Дня учителя, хотелось бы поговорить о представителях столь важной и ответственной профессии, а также обозначить качества тех, кого принято считать эталонами умственного труда.

Каждый педагог в нашем мире уникален: кто-то более талантлив в преподавании своего предмета, кто-то более активен — устраивает поездки для своего класса и организует школьные мероприятия; кто-то - тонкий психолог, помогающий решить ученику трудную жизненную ситуацию и определиться с выбором карьерного пути. Есть и такие, которые совмещают в себе — не обязательно все, но большинство - перечисленных качеств. Такие преподаватели чаще всего и называются идеальными.

На протяжении школьной жизни мне удалось повстречать большое количество учителей: всех абсолютно разных по личностным качествам и педагогическим подходам, но тех из них, кого считают наиболее успешными, заслуженными и талантливыми, объединяло и объединяет одно: любовь и преданность своему делу.

Глядя на таких людей, хочется стремиться к подобному уровню трудолюбия, усердия и самоотдачи.

Иногда случается, что, зная, например, английский язык, человек выучивается на преподавателя и, не имея возможности работать в более интересной для себя сфере, учит детей, но ненавидит свою работу. Таких людей можно понять, и они заслуживают уважения. Даже через нежелание работать они учат детей, ходят на работу и даже иногда улыбаются. Такие педагоги встречаются часто, но добиться высот в преподавании и успехов своих учеников не смогут, потому как не живут тем, что делают.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что все учителя — большие труженики, и не важно - любят они свою работу или нет. Просто когда-то, будучи выпускниками школ, кто-то выбрал свой путь правильно, а кто-то его еще ищет.

Профессия педагога очень сложна морально, и потому в День учителя давайте скажем "спасибо" нашим преподавателям, которые каждое утро встают ради того, чтобы наши умы стали хоть немного светлее.

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