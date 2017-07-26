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26.07.2017, 07:30

Как уберечь подростков от алкоголя: родители, не поленитесь и поговорите со своим ребенком


Людмила Соулитская
Людмила Соулитская
EST
Постановочное фото, снимок носит иллюстративный характер.
Постановочное фото, снимок носит иллюстративный характер.Foto: Tiit Blaat

Детский алкоголизм — одна из больших проблем современного общества. Детский организм не способен принимать алкоголь, да даже не только детский, но и взрослому человеку не рекомендуется принимать спиртное. Алкоголизм — это болезнь, страшная болезнь. Многие взрослые люди не могут вылечиться, а что говорить о детях. В 2016 году Эстония заняла первое место в мире по смертям от алкоголя и наркотиков, по данным исследовательской организации мирового здоровья World Life Expectancy.

Но как же уберечь детей и молодежь от спиртного?

В большинстве семей родители выпивают, и чаще всего ребенок все это видит. А для ребенка родители — пример. Родители говорят, что алкоголь это плохо, и употреблять его нельзя. Но сами они это делают. И ребенок, попавший в плохую компанию, думает не о том, что алкоголь это плохо, а о том что, родители делают так же. Если ребенку правильно и ясно не объяснить, что не надо делать все, как родители, и что алкоголь, курение и вещи еще хуже — это плохо, даже если родители это употребляют.

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На ребенка сильно влияет общество. Люди пьющие в общественных местах производят разные впечатления на детей. Один испугается, второй подумает, что они выглядят круто, и захочет выглядеть так же.

ТОП

Недавно, в одном из продуктовых магазинов таллиннского района Ласнамяэ сделали перестановку. Я была сильно удивлена, когда придя в магазин, обнаружила прилавок сладостей напротив прилавка с алкоголем.

Как ребенок может выбирать себе шоколадку к чаю, а рядом пьяный человек будет выбирать себе алкоголь? Получается, что у ребенка алкоголь будет ассоциироваться со сладостями.

Но самое большое влияние, конечно, оказывает компания, с которой дружит ребенок. Думаю, все об этом знают, но ведь чаще всего именно с дурной компании начинают пить и курить. Кто-то старший ”более опытный и умный” всегда влияет на тех, кто помладше. Всегда надо знать друзей своих детей, чтобы потом не узнать, что ваш ребенок распивает где-то алкоголь.

Гуляя по городу, можно легко увидеть молодежь, распивающую пиво и курящую прямо на глазах у всех. Чаще всего они встречаются в парке Таммсааре, куда стало просто страшно ходить из-за пьяных подростков. Там гуляют все, от 11 до 25. Где гуляет в это время полиция, я не знаю. Куда смотрят родители детей, которые ночами гуляют, где хотят и с кем хотят?

Если это читают родители, то хочется обратиться к ним: не поленитесь и поговорите со своим ребенком об алкоголе и о вреде, который наносит выпивка и курение.

Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

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