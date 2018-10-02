02.10.2018, 17:25

Как стать супергероем — руководство только для девушек в проекте для самых решительных


Яна Огородник, волонтер программы Superheroes
Яна Огородник, волонтер программы Superheroes
 
EST
Как стать супергероем — руководство только для девушек в проекте для самых решительных
Foto: Superheroes

11 ноября стартует третий сезон предпринимательской и лидерской программы для девочек Superheroes в сотрудничестве с Британским посольством в Эстонии. Проект продлится три месяца. На протяжении всей программы у участниц будет возможность побывать в абсолютно разных и интересных местах (например, на базе НАТО, в компании Transferwise), получить напутствие от успешных лидеров, узнать о вещах, о которых в школах не говорят. В дополнение ко всему этому, у девочек будет возможность улучшить знание английского языка, так как программа проходит именно на английском.

Superheroes — это программа, целью которой является помочь девочкам в возрасте 13-17 лет стать более уверенными в себе и поверить в то, что женщины тоже могут быть президентами, руководителями фирм, послами и т.д. Программа состоит из практической и теоретической части.

В начале программы девочек распределяют по группам. Каждой команде дается три месяца на создание собственного проекта. В конце этого, каждая группа защищает свою идею перед судьями. Команда-победитель выиграет поездку в Лондон.

Регистрация на участие в проекте Superheroes стартует в начале октября. Организаторы ждут девушек в возрасте 13-17 лет, которые открыты к новым испытаниям, готовы на притяжении трех месяцев тратить много своего личного времени на программу, хотят развиваться и найти себя. Дополнительную информацию можно найти здесь.

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