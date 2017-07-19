Как снова влюбиться в море

На прошедших выходных тысячи таллиннцев и туристов посетили традиционные, но всегда интересные Дни моря.
Дни моря считаются одним из самых крупных морских семейных праздников в Эстонии.
В этом году фестиваль отметил свое десятилетие и специально для юбилея приготовил особенную программу. Гости могли посетить различные суда, например: "Адмирал" и "Сунбеам", также прошли различные концерты, где выступали артисты разных жанров.
Какие Дни моря без рыбы? Здесь можно было вкусно перекусить разными блюдами, а уж потом погулять по рынку, сходить в порт, посетить музеи.
Гости радовались этому празднику всем сердцем. А молодое поколение знакомилось с работой моряков. Многие, наверное, вернулись домой с новой мечтой — бороздить моря.