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19.07.2017, 11:40

Как снова влюбиться в море


Диана Талисайнен
Диана Талисайнен
EST
Как снова влюбиться в море
Foto: Raido Vint

На прошедших выходных тысячи таллиннцев и туристов посетили традиционные, но всегда интересные Дни моря.

Дни моря считаются одним из самых крупных морских семейных праздников в Эстонии.

В этом году фестиваль отметил свое десятилетие и специально для юбилея приготовил особенную программу. Гости могли посетить различные суда, например: "Адмирал" и "Сунбеам", также прошли различные концерты, где выступали артисты разных жанров.

Какие Дни моря без рыбы? Здесь можно было вкусно перекусить разными блюдами, а уж потом погулять по рынку, сходить в порт, посетить музеи.

Гости радовались этому празднику всем сердцем. А молодое поколение знакомилось с работой моряков. Многие, наверное, вернулись домой с новой мечтой — бороздить моря.

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