Как Эстония и Великобритания отпраздновали сто лет дружбы

”Я хочу показать, что я посол Великобритании в Эстонии, а не в Таллинне. Я решила устроить этот тур, чтобы посмотреть, как живут люди за припределами Таллинна, и чтобы быть поближе к ним", — поведала Тереза Бабий в своей речи на закрытом приёме в Нарве.

4 сентября находилась посол с визитом в Нарве. Она посетила две нарвских школы, замок, шахту-музей, последней точкой был Нарвский колледж. Там британский посол участвовала в Сессии быстрого менторства для участниц программы Superheroes. Всё началось с общей дискуссии посла Терезы Бабий и президента Керсти Кальюлайд.

Десять девушек получили возможность побеседовать с пятью состоявшимися женщинами: Терезой Бабий, Алисой Бекетт (дипломат в Британском посольстве в Таллинне), Кристиной Каллас (директор Нарвского колледжа), Сарой Хантер-Йохансон (офицер НАТО), Урсулой Роосма (глава Эстонского совета в Британском посольстве) . Они могли лично задать вопросы, на которые больше всего хотели бы получить ответы. ”Это сессия изменила мою жизнь”, — сообщила одна из участниц после разговора с Терезой Бабий. По мнению Сары Хантер-Йохансон и Керсти Кальюлайд, самое главное в наше время — это чувство юмора и вера в себя.

После сессии все участники могли посетить закрытый приём, куда были

приглашены и другие дипломаты. Все жители Нарвы были также предварительно приглашены на пятичасовое чаепитие, где выступал мужской хор НАТО, был разрезан торт с символом дружбы Эстонии и Великобритании, и всем разданы маленькие подарочки.