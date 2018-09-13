Как Эстония и Великобритания отпраздновали сто лет дружбы

В этом году — не только сто лет Эстонскому государству, но и дипломатическим отношениям Эстонии и Великобритании. В 1918 году пришла Великобритания к Эстонии на помощь, и с тех пор отношения двух стран становились всё крепче. В честь праздника посол Великобритании Тереза Бабий решила нанести визит во все большие города Эстонии.
”Я хочу показать, что я посол Великобритании в Эстонии, а не в Таллинне. Я решила устроить этот тур, чтобы посмотреть, как живут люди за припределами Таллинна, и чтобы быть поближе к ним", — поведала Тереза Бабий в своей речи на закрытом приёме в Нарве.
4 сентября находилась посол с визитом в Нарве. Она посетила две нарвских школы, замок, шахту-музей, последней точкой был Нарвский колледж. Там британский посол участвовала в Сессии быстрого менторства для участниц программы Superheroes. Всё началось с общей дискуссии посла Терезы Бабий и президента Керсти Кальюлайд.
Десять девушек получили возможность побеседовать с пятью состоявшимися женщинами: Терезой Бабий, Алисой Бекетт (дипломат в Британском посольстве в Таллинне), Кристиной Каллас (директор Нарвского колледжа), Сарой Хантер-Йохансон (офицер НАТО), Урсулой Роосма (глава Эстонского совета в Британском посольстве) . Они могли лично задать вопросы, на которые больше всего хотели бы получить ответы. ”Это сессия изменила мою жизнь”, — сообщила одна из участниц после разговора с Терезой Бабий. По мнению Сары Хантер-Йохансон и Керсти Кальюлайд, самое главное в наше время — это чувство юмора и вера в себя.
После сессии все участники могли посетить закрытый приём, куда были
приглашены и другие дипломаты. Все жители Нарвы были также предварительно приглашены на пятичасовое чаепитие, где выступал мужской хор НАТО, был разрезан торт с символом дружбы Эстонии и Великобритании, и всем разданы маленькие подарочки.