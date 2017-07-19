Гимназия: пустая теория или практика жизни?

Все мы не раз слышали, что в Финляндии — одна из лучших систем образования в мире. Финские школьники показывают высокие результаты теста PISA, который оценивает не только грамотность учеников по тем или иным предметам, но и умение применять полученные знания на практике.

Однако Финляндии этих успехов недостаточно. В ноябре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Финляндия решила провести реформу гимназического образования. Теперь, вместо того, чтобы изучать каждый предмет по отдельности, финские гимназисты будут выбирать курсы, которые направленны на изучение различных явлений с точки зрения разных наук. По этому поводу хотелось бы высказать свое мнение относительно этой реформы и системы образования в нашей стране.

Большинство учеников, которые продолжают свое обучение в гимназии, хотят учиться. Это люди, которые добровольно пошли в гимназию, которые нацелены на получение высшего образования. Лишь малая часть учеников идет в гимназию для того, чтобы понять, что их интересует и чем они хотят заниматься в жизни. Это люди, которые получили основной багаж знаний по разным предметам и идут в гимназию с определенной целью: развиваться в определенной сфере или найти свое направление. Поэтому гимназия — это то место, в котором должны не заставлять учиться, а помогать и поддерживать учеников в стремлении к знаниям и готовить к поступлению в университет.

Строгое разделение предметов в гимназии ведет к тому, что головы учеников забиты теорией, которая никак не связана между собой. Отсюда возникают вопросы, например: ”а зачем мне математика, если я собираюсь поступать на юридический?” Почему бы не помочь ученикам ответить на этот вопрос, не дать им возможность поразмышлять над тем, как эти, на первый взгляд, разные науки связанны между собой?

С точки зрения психологии, гимназист находится в том возрасте, когда человек учится мыслить, опираясь на уже изученное. Ученики уже получили базовые знания по всем предметам, а значит, что главная цель гимназического образования — не вбивать в головы знания, а научить мыслить шире, использовать свои знания для освоения нового. Упор нужно делать на развитие критического мышления, памяти, умения выступать на публике. Ведь в университете придется учиться самим, анализируя и сопоставляя между собой самые разные явления.

Еще совсем недавно я закончила школу и потому помню, с какими проблемами и трудностями приходилось сталкиваться в гимназии. Зачастую в голову приходят мысли, что ты зря теряешь время, сидя в школе. И совсем не потому что тебе лень учиться, а потому, что ты не видишь возможности развиваться в ней.

Ты учишь пустую теорию по предметам, которые тебе кажутся ненужными. И возникает чувство своей бесполезности. К сожалению, я знаю несколько примеров, когда человек шел в гимназию с мыслью о высшем образовании, но столкнувшись со скучными, сухими предметами, терял интерес к учебе и разочаровывался в образовании в целом. А люди, которые поступают в университет, сразу чувствуют разницу. Здесь обучение проходит комплексно. Изучая предмет в университете, зачастую нужны знания из разных сфер. Кроме того, в университете люди начинают чувствовать свою значимость, ведь в ходе обучения они решают действительно значимые проблемы.

Так давайте же дадим гимназисту право развиваться в определенном направлении, дадим возможность изучать больше то, что его интересует, и покажем, как важны и другие науки в изучении выбранной им сферы.

Сейчас я понимаю, что если бы в школе была возможность познакомиться ближе с различными явлениями, сферами деятельности и проблемами общества, то мой выбор профессии дался бы намного легче, ведь я имела бы широкое представление о жизни, что помогло бы определиться, в какую сферу я бы хотела внести свой вклад.

Если реформа образования в Финляндии пройдет успешно, то, безусловно, финские гимназисты получат огромное преимущество на рынке труда. Ведь чем не хорош специалист, который умеет применить знания на практике?

Остается лишь ждать и надеяться, что и в Эстонии придет понимание, что гимназическое образование должно кардинально отличаться от общего школьного. Прошло то время, когда знания в голове показывали уровень образованности человека. Какой толк в знаниях, если человек не знает зачем они ему нужны, и где их применить?

Мнение было опубликовано на портале "Голос Молодежи".