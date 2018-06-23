23.06.2018, 20:45

Гибель животных во имя футбола. Стоит ли он того?

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Яна Огородник
Яна Огородник
EST 6
SOCCER-WORLDCUP/SOCHI
SOCCER-WORLDCUP/SOCHIFoto: KAZBEK BASAYEV, REUTERS

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, улицы 11 городов очищали от бездомных кошек и собак. Их убивали, травили, отвозили в так называемые приюты, где от них через несколько дней избавляются. По интернету распространяются фотографии и видеоролики с убитыми животными, на которых собаки лежат в лужах крови или завернуты в мешки из-под мусора.

Эстонская организация ”Nähtamatud loomad” решила действовать и запустила общеевропейскую кампанию, целью которой является прекращение убийств невинных животных во имя футбола. Общество призывает людей подписаться под петицией, чтобы придать огласке данную проблему и заполучить внимание ФИФА. ”Чемпионат мира по футболу проходит каждые четыре года, и каждый раз ФИФА выбирает новую принимающую чемпионат страну. К сожалению, до нас дошла информация, что к бездомным животным относились негуманно и ранее — и все ради футбола”, — рассказала нам член организации ”Nähtamatud loomad” Биргит Нурмела.

На данный момент собранно 90 000 подписей из разных стран Европы. Общество ”Nähtamatud loomad” также утверждает, что оно получило обратную связь от ФИФА. Международная организация футбола говорит, что понимает серьезность проблемы и пытается сотрудничать с российскими властями, призывая их стерилизовать, кастрировать бездомных животных и находить им дома.

”Мы хотим, чтобы ФИФА взяла ответственность за смерть животных. Убийство собак и кошек в одной определенной местности не решает проблему, а только опустошает улицы городов на какое-то время, пока туда вновь не придут бездомные животные. Единственный способ снизить количество бездомных животных — это запустить программы стерилизации и кастрации”, — говорит Нурмела.

Организация ”Nähtamatud loomad” рада, что что была замечена и что многим людям не безразлична данная проблема. Общество не планирует на этом останавливаться. Оно хочет, чтобы ФИФА вставила свое слово и добавила пункт про благосостояние животных в свой дисциплинарный кодекс, чтобы животные больше не страдали.

Организация ”Nähtamatud loomad” является частью международной сети организаций по охране животных. В своей ежедневной работе ”Nähtamatud loomad” пытается уменьшить страданиясельскохозяйственных животных.

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Петицию можно подписать здесь.

Данный материал создан в рамках Летней школы журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге. Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа, где выпускники Летней школы и все молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео.

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