Гибель животных во имя футбола. Стоит ли он того?

На данный момент собранно 90 000 подписей из разных стран Европы. Общество ”Nähtamatud loomad” также утверждает, что оно получило обратную связь от ФИФА. Международная организация футбола говорит, что понимает серьезность проблемы и пытается сотрудничать с российскими властями, призывая их стерилизовать, кастрировать бездомных животных и находить им дома.

”Мы хотим, чтобы ФИФА взяла ответственность за смерть животных. Убийство собак и кошек в одной определенной местности не решает проблему, а только опустошает улицы городов на какое-то время, пока туда вновь не придут бездомные животные. Единственный способ снизить количество бездомных животных — это запустить программы стерилизации и кастрации”, — говорит Нурмела.

Организация ”Nähtamatud loomad” рада, что что была замечена и что многим людям не безразлична данная проблема. Общество не планирует на этом останавливаться. Оно хочет, чтобы ФИФА вставила свое слово и добавила пункт про благосостояние животных в свой дисциплинарный кодекс, чтобы животные больше не страдали.

Организация ”Nähtamatud loomad” является частью международной сети организаций по охране животных. В своей ежедневной работе ”Nähtamatud loomad” пытается уменьшить страданиясельскохозяйственных животных.

Петицию можно подписать здесь.

Данный материал создан в рамках Летней школы журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге. Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа, где выпускники Летней школы и все молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео.