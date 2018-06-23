Гибель животных во имя футбола. Стоит ли он того?

В преддверии Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, улицы 11 городов очищали от бездомных кошек и собак. Их убивали, травили, отвозили в так называемые приюты, где от них через несколько дней избавляются. По интернету распространяются фотографии и видеоролики с убитыми животными, на которых собаки лежат в лужах крови или завернуты в мешки из-под мусора.
Эстонская организация ”Nähtamatud loomad” решила действовать и запустила общеевропейскую кампанию, целью которой является прекращение убийств невинных животных во имя футбола. Общество призывает людей подписаться под петицией, чтобы придать огласке данную проблему и заполучить внимание ФИФА. ”Чемпионат мира по футболу проходит каждые четыре года, и каждый раз ФИФА выбирает новую принимающую чемпионат страну. К сожалению, до нас дошла информация, что к бездомным животным относились негуманно и ранее — и все ради футбола”, — рассказала нам член организации ”Nähtamatud loomad” Биргит Нурмела.