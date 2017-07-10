ФОТОРЕПОРТАЖ: “Вы не запретите нам быть теми, кто мы есть!”

8 июля в Таллинне прошел парад, целью которого являлось придать людям смелости быть теми, кто они есть. На улицы вышло несколько тысяч человек, большинство из которых не являлись гомосексуалами, а просто хотели поддержать толерантное, справедливое и инклюзивное общество.

Шествие начиналось на улице Виру — все желающие могли присоединиться к Прайду.

Один из участников Прайда Антон Мишин, которого привлекала необычная концепция мероприятия, отметил одну из главных особенностей шествия: "Никакой агрессии. Там были яркие, радостные люди, которые не боятся быть собой. А ведь они все лишь любят друг друга".

"Не заложник чужого тела. Заложник понятия о том, что такое пол" Foto: Darja Mamajeva

Главный символ ЛГБТ — радужный флаг Гилберта Бэйкера — можно было видеть по всему городу: от маленьких значков и радужных элементов одежды до огромного флага, который был настолько велик, что его несли вдесятером.

Помимо флагов люди также вооружились плакатами с разным содержанием: одни призывали к тому, чтобы люди верили в себя и не обращали внимания на стереотипы, другие — к гендерному равноправию.

Foto: Darja Mamajeva

Не остались равнодушными и хейтеры, пришедшие на парад с негативными, а некоторые и с оскорбительными плакатами. Наш собеседник Антон Мишин так прокомментировал это: "Меня забавлял тот факт, что им было не лень прийти и пытаться противостоять тысячам людей. И вообще, что это за мир, в котором кто-то диктует, кого нам любить?"

Были и те, кто вооружился библией против так называемых ”нелюдей” и ”грешников”. Однако, найти, где написано, что гомосексуальные люди — грешники, не удалось.

Foto: Darja Mamajeva

Полиция забрала троих протестующих, которые мешали проведению мероприятия или оскорбляли кого-то из участников.

Задержание хулиганов. Foto: Darja Mamajeva

С каждой улицей шествие пополнялось все новыми участниками; их привлекали то ли яркие флаги и плакаты, то ли яркие люди, которые буквально заражали всех позитивом.

Конечной остановкой был двор кинотеатра Sõprus, где в 15:00 начался благотворительный концерт нескольких эстонских исполнителей. Сам кинотеатр был украшен разноцветными лентами и выглядел тоже в концепции фестиваля.

Кинотеатр Sõprus Foto: Darja Mamajeva

К концу шествия количество участников уже перевалило за 1500 человек, большую часть которых составляли подростки.



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