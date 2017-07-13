ФОТОРЕПОРТАЖ: Таллинн — далеко не скейтерская столица. Как любители уличных видов спорта каждый день рискуют здоровьем

”Все лучшие скейт-парки находятся даже не в Таллинне”, — рассказал нам скейтер Алек Рагимов. Корреспондент Delfi подкрепил его высказывание неопровержимыми доказательствами.

Словарь скейтера Спот — сленговое название места, где могут кататься скейтеры.

Фигура — элемент скейт-парка, необходимый для выполнения определенных трюков.

Рэйл — это фигура, похожая на перила.

Достаточно забить в поисковике ”skate-parks Estonia”. В одной из выданных ссылок можно найти вот-такие фото скейт-парка в волости Сауэ. К сожалению, не в Таллинне.



Он капитально отличается от любого некрытого спота столицы. Тут есть и места для разгона и все необходимые фигуры, в то время как в Таллинне в распоряжении спортсменов-экстрималов находятся только единичные, маленькие и небезопасные скейт-парки.

Первый спот находится около Kalev SPA. Он один из самых популярных среди скейтеров, но не смотря на это, имеет много недостатков. Один из постоянных обитателей таких мест, заядлый скейтер Мартин Якуш говорит: ”Из-за древности все скейт-парки Таллинна начали портиться. Конкретно в этом появилось две проблемы: изношенные ”градусы” (фигуры с наклоном более 45 градусов, пример на фото — прим. автора) стали скользкими.



”Еще болты расшатались и стали очень большой опасностью”, — добавляет Мартин.



Не редкость, когда ребенок, катающийся здесь на самокате, или даже профессиональный скейтер падает и раздирает себе кожу, упав на подобный болт.



Еще один сравнительно новый спорт в полицейском парке (на Гонсиори) также не выдерживает критики спортсменов. Тут днем ”разойтись” не получится, так как в скейт-парк приходят толпы ”малышей” и лишают пространства остальных.



Не то, что места совсем нет, но за один выход на спот ты, как правило, сталкиваешься с другим спортсменом. Скейтеры этого очень не любят, особенно, когда сталкиваются с детьми. Поэтому скейтерам приходится избегать переполненных скейт-парков. Одной проблемой это место не ограничивается. Тут можно найти два испорченных угла рампы, а ведь они нужны не только для выполнения трюков, но и для защиты катающихся от острых деревянных углов. С одной стороны рампы такая ”железка” изогнута.



Из-за такой, с первого взгляда, незначительной деформации можно очень сильно повредить кожу или не выполнить поставленный трюк. С другой стороны эта деталь просто оторвана.

Также в полицейском парке можно найти фигуру, которая из-за своей негодности стала использоваться местными как скамейка. Испорченность заключается в том, что дерево уже износилось и потому выполнить на ней какой-либо скейтерский элемент практически нереально.



На этом специализированные места в центре города заканчиваются. Самый обширный районный скейт-парк находится в Ыйсмяэ. Он, как и парк на Гонсиори, забит.



Этот парк удивляет обилием разбросанного мусора, для которого места в мусорной корзине уже не нашлось.



В скейт-парке в Ыйсмяэ мы встретили Сергея Зорина. Он на доске уже 12 лет, и о его профессионализме говорит опыт выступлений на соревнованиях Simple Session и поддержка со стороны спонсоров. Он говорит, что по сравнению с уже снесенными скейт-парками на Певческом поле и в Копли — ыйсмяэский довольно хороший, но совсем непонятно, кем этот спот проектировался. Тут можно найти и рэйл, на который не запрыгнуть никому, кроме тех, ктокатается на велосипедах BMX, и просто нереально высокие рампы, на которые не забраться никому, и полное отсутствие места для разгона из-за близкого расположения фигур. Правда, раньше можно было разогнаться, но теперь скейт-парк ограничен забором.



А еще посмотрите на эту дырку прямо на поверхности.

Еще одно место есть в Пирита — прямо напротив яхт-клуба, оно одно из самых маленьких в городе.



Тут очень скудный набор фигур: можно найти только бессмысленно высокий рейл и типичные выпирающие болты.



Есть и такие участки рампы, где с болтами проблем нет, как и самих болтов.



Об изношенности маленького скейт-парка свидетельствует и дырка в каркасе конструкции.



Единственный ”бетонированный” спот находится на Метсакооли в Пирита-Козе. Это место пустует уже в 8 вечера.



Хоть территория и большая, асфальт уже стал непригодным для комфортного катания. Все фигуры низкие, избитые временем и просто выглядят ненадежно.

При обходе этого скейт-парка невольно задумываешься: это место построено для любителей шашлыка или для спортсменов? Рассыпан уголь, а в одну из рамп буквально вбит железный таз, видимо, использующийся как мангал?



Некоторые скейтеры, которые знают об этом месте, ласково зовут фигуру ”машина”.



Последнее место, которое мы посетили, — в самом начале Виймси. Это хоть и самый дальний, но и самый целый скейт-парк. Он хоть и мал, но еще не разбит.



Из-за всего этого скейтеры занимаются своим спортом обычно в двух типах мест: на парковках, где очень много повышающих опасность машин и просто прохожих…



…и в относительно безопасных, но неспециализированных местах, таких как площадь Вабадузе. Другого выбора просто нет.