ФОТОРЕПОРТАЖ: Пиратский корабль и добрые морские волки. Что вы пропустили на Днях моря

В этом году впервые на Таллинские Дни моря прибыл целый парусный флот из полусотни судов. Фестиваль охватил Старую гавань, Летную гавань, гавань Ноблесснера, Пиритаскую парусную и Какумяэскую гавани.

Все, начиная с рыбных лавок и заканчивая морскими прогулками, где опытные моряки делились своим опытом, можно было посетить на празднике, который продлился три дня — 14-16 июля. Взрослых больше привлекали палатки, где можно было попробовать вкуснейшую жареную рыбу и выпить холодного пенного, а детей — батуты, аттракционы и выставки под открытым небом. ”Каждый мог найти развлечение на свой вкус”, — в один голос говорили побывавшие на Днях моря.

Но все-таки самым главным украшением фестиваля были парусники, прибывшие в Таллинн впервые. Дети, заметив один из них, удивленно открывали рты и восклицали, указывая на него пальцем: ”Это же настоящий пиратский корабль!”

С настоящими пиратами встретиться было довольно сложно, а вот с моряками в тельняшках — проще простого. Да и вид у них был не такой страшный, как у пиратов, а наоборот, очень даже приветливый. Выйти с ними в море было совсем не страшно.

Атмосфера таких прогулок была романтической. Особенно для маленьких морских путешественников. Мальчики заигрывали с девочками, а те смущенно хихикали, подставляя розовые щечки для поцелуев. Зрелище действительно было непередаваемое.

Вид на город с моря выглядел особенно красиво и даже как-то непривычно. Маленькие путешественники заметили, что дома выглядят совсем как игрушечные: ”Их так и хочется взять на ладонь”.

Гости Дней моря могли побывать и на борту многих судов и кораблей — тех, что рассчитаны на более долгие и дальние плавания. Например, финский парусник Alexandra, хозяин которого рассказывал посетителям о своих путешествиях и истории судна. Атмосфера на нем была более домашняя и уютная.

Необычной частью программы праздника было выступление уличного фокусника. Он жонглировал, показывал фокусы и даже продемонстрировал трюк, когда четверо мужчин на несколько мгновений зависли в воздухе. Громкие аплодисменты и восклицания публики привлекали все новых и новых зрителей.

В конце любимец публики рассказал всем о своем давнем желании — стать рок-звездой и выступать на больших сценах, в чем зрители пожелали ему удачи. У такого яркого, талантливого и заводного человека, как он, все точно должно получиться.

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