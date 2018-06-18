18.06.2018, 16:42

ФОТО: Завершилась вторая Летняя школа журналистики Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге

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rus.delfi.ee
EST
Vene Delfi suvekooli õpilaste vastuvõtt Rootsi saatkonnas
Vene Delfi suvekooli õpilaste vastuvõtt Rootsi saatkonnasFoto: Tiit Blaat

С 11 по 15 июня в Таллинне прошла вторая Летняя школа журналистики, организованная Медиацентром Стокгольмской школы экономики в Риге и русским Delfi при поддержке Посольства Швеции в Эстонии. Талантливые молодые люди в возрасте 14-18 лет учились у известных журналистов и преподавателей из Эстонии, Латвии и России, побывали в редакции Delfi и создали свои журналистские материалы.

О том, как написать журналистский текст, участникам школы рассказал Андрей Титов, главный редактор ”МК-Эстонии” и ведущий ETV+. Лекцию о главных понятиях журналистики и новых форматах прочел Константин Бенюмов, журналист и редактор Meduza. Тренинг о технике ведения интервью и создании видеосюжетов провел журналист ETV+ Артур Захаров. Как проверять факты и отличить истину от фейка, рассказала Солвита Денис-Лиепниеце, журналист и доцент Видземской высшей школы.

В последний день Летней школы будущие акулы пера познакомились с главным редактором русского Delfi Дмитрием Кукушкиным в редакции портала, где молодые журналисты также представили свои работы. Он напомнил, что до начала октября на русском Delfi снова будет работать платформа ”Поколение D”, где будут публиковаться материалы молодых авторов.

”Участники Летней школы в своих работах раскрыли очень разнообразные, смелые и актуальные темы: равноправие полов, экология и защита животных, проблемы системы образования, достижения молодых спортсменов, возможно ли провести лето без телефона и многое другое. Они использовали самые разные форматы от текста и видео до инфографики. Я совершенно уверена, что именно эти ребята будут формировать будущее медиа — и оно в правильных руках”, — поделилась своими впечатлениями Юлия Родина, координатор программ в Эстонии Медиацентра Стокгольмской школы экономики в Риге.

Финалом Летней школы стал прием в Посольстве Швеции в Эстонии и церемония вручения дипломов.

Работы участников Летней школы читайте уже совсем скоро на Delfi.

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