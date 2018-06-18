ФОТО: Завершилась вторая Летняя школа журналистики Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге

В последний день Летней школы будущие акулы пера познакомились с главным редактором русского Delfi Дмитрием Кукушкиным в редакции портала, где молодые журналисты также представили свои работы. Он напомнил, что до начала октября на русском Delfi снова будет работать платформа ”Поколение D”, где будут публиковаться материалы молодых авторов.

”Участники Летней школы в своих работах раскрыли очень разнообразные, смелые и актуальные темы: равноправие полов, экология и защита животных, проблемы системы образования, достижения молодых спортсменов, возможно ли провести лето без телефона и многое другое. Они использовали самые разные форматы от текста и видео до инфографики. Я совершенно уверена, что именно эти ребята будут формировать будущее медиа — и оно в правильных руках”, — поделилась своими впечатлениями Юлия Родина, координатор программ в Эстонии Медиацентра Стокгольмской школы экономики в Риге.

Финалом Летней школы стал прием в Посольстве Швеции в Эстонии и церемония вручения дипломов.

Работы участников Летней школы читайте уже совсем скоро на Delfi.