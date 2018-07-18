18.07.2018, 16:50

ФОТО: Венецианские зарисовки. Что запомнится навсегда, а что хочется забыть


Ксения Федорова
Ксения Федорова
EST 1
Galerii: 8 pilti
Veneetsia Foto: Ksenija Fedorova

В начале июля мне удалось побывать в Старой Венеции, восхититься памятниками архитектуры, полюбоваться проплывающими по каналам лодочкам. Но, помимо славного умиления и непередаваемого восхищения, я ощутила на себе и далеко не самые приятные особенности ”города на воде”.

Самым ярким впечатлением явилось для меня то, как местные приспособились к жизни без возможности передвижения на дорожном транспорте (даже на велосипеде!). Очень удивил увиденный мной ”Левитан” — водный аналог дорожного мусоровоза.

После поездки на водном транспорте Вапаретто горишь желанием выделить виртуозность водителей. Хотя большим минусом можно назвать то, что некоторые из них отказываются брать на борт пассажиров с багажом, и бедные туристы остаются в ожидании следующего ”автобуса” на сильно качающейся пристани (а это, если честно, не лучшее место для людей со слабым вестибулярным аппаратом).

В Венеции много брендовых магазинов: Armani, Chanel, D&G, Guess… Идеальное место для миллионеров. То же и с прогулкой на гондоле: заоблачные цены.

Собор Святого Марка — архитектурное чудо — поражает своей красотой. Однако умильные впечатления были подпорчены неким уличным торговцем, буквально впихнувшим мне в руки кукурузу, чтобы я покормила голубей, расплодившихся здесь в бесчисленном множестве. Мало того, ощущать на своих руках и голове птичьи когти — малоприятно, так ведь после всего этого ужаса, даже когда я отдала торговцу банкноту в 5 евро, он ни на минуту не прекращал требовать еще ”money”.

Узенькие улочки, каналы, собор, памятники — все это очень романтично и мило. Прогуливаясь по стеклянному мосту и делая выводы из оканчивающегося путешествия, в очередной раз убеждаюсь, что люди способны не только украсить, но и значительно омрачить любые впечатления. Даже от самых восхитительных событий в твоей жизни.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”

18.07.2018
Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии.
Подробнее

Глава самого секретного подразделения Сил обороны Рихо Юхтеги — суровый мужчина, готовый применить насилие

18.07.2018
Если лозунгом Юлия Цезаря была фраза ”пришел, увидел, победил”, а Уинстона Черчилля ”никогда не сдаваться”, то лозунгом полковника Рихо Юхтеги теперь стала фраза ”они умрут в Таллинне”, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


История брошенного Мартина. Почему мальчика не отдали родной тете и заставили 407 дней скитаться по приютам?

18.07.2018
Брошенный родителями ребенок больше года скитался по таллиннским приютам. Его тетя подала новый иск, чтобы мальчик смог жить вместе с ее сыновьями, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Вырумаа задержали троих египтян-нелегалов, которые не знали, в какой стране находятся

18.07.2018
Пограничники задержали в Вастселийна троих мужчин, которые утверждали, что они египтяне. Они не знали, в какой стране находятся, и были заметно разочарованы, услышав, что находятся в Эстонии.
Подробнее

Спасательный департамент: пожар в Тарту произошел из-за попавших на банки солнечных лучей, никакого взрыва не было

18.07.2018
Лыунаский центр спасения сообщил, что во время пожара, который произошел в Тарту в понедельник, никакого взрыва не было, а само возгорание началось с попадания через окно лучей солнца на стеклянные банки, которые стояли на чердаке.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
194,65 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132006
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Мистическое исчезновение: по возвращению из отпуска семья обнаружила вместо своей кошки чужую

18.07.2018
Обеспокоенные хозяева разыскивают свою кошку Ники, которая в период с 27 июня по 4 июля ушла из дома их знакомых в Нымме, которым они оставили животное на время своей поездки.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: Поймали с поличным. Известный юрист арендовал квартиру и без ведома хозяйки выставил ее на продажу

18.07.2018
Известный юрист Марко Воронович снял на сутки квартиру и без ведома хозяина выставил ее на продажу. Журналист Eesti Ekspress вместе с настоящим владельцем отправился ее ”покупать”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

18.07.2018
Британка Дон Стерджесс отравилась в Эймсбери после того, как распылила из флакона из-под духов на оба свои запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество, сообщает в среду газета Daily Mail.
Подробнее