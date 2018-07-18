ФОТО: Венецианские зарисовки. Что запомнится навсегда, а что хочется забыть

В начале июля мне удалось побывать в Старой Венеции, восхититься памятниками архитектуры, полюбоваться проплывающими по каналам лодочкам. Но, помимо славного умиления и непередаваемого восхищения, я ощутила на себе и далеко не самые приятные особенности ”города на воде”.

Самым ярким впечатлением явилось для меня то, как местные приспособились к жизни без возможности передвижения на дорожном транспорте (даже на велосипеде!). Очень удивил увиденный мной ”Левитан” — водный аналог дорожного мусоровоза.

После поездки на водном транспорте Вапаретто горишь желанием выделить виртуозность водителей. Хотя большим минусом можно назвать то, что некоторые из них отказываются брать на борт пассажиров с багажом, и бедные туристы остаются в ожидании следующего ”автобуса” на сильно качающейся пристани (а это, если честно, не лучшее место для людей со слабым вестибулярным аппаратом).

В Венеции много брендовых магазинов: Armani, Chanel, D&G, Guess… Идеальное место для миллионеров. То же и с прогулкой на гондоле: заоблачные цены.