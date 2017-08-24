ФОТО: Почему в Италии вы обязательно должны заблудиться

Италия — центр мировой моды, родина Возрождения и латинского языка. Об этой стране каждый имеет свое представление и свои стереотипы, но какая же она — ”настоящая Италия”?

Настоящая Италия — разнообразна. Архитектура и строение городов зависит от региона, а их в Италии 20. В основном улочки узкие, а дома невысокие. Но отличается не только архитектура, но и местные жители. Причем это различие проявляется во всем: от темперамента и поведения (северные жители нетерпеливы и, в то же время, непунктуальны, они серьезны и сдержаны, южане — более эмоциональны и расслаблены), до языка, на котором они говорят, ведь более 60% итальянцев дома предпочитают разговаривать на родном диалекте.

Семья и дом здесь вообще стоят на первом месте. Здесь уважают семейные ценности и чтят традиции. Почти все лавочки, отели, ресторанчики, большие и малые предприятия, принадлежащие итальянцам, являются семейным бизнесом. Итальянцы по возможности часто проводят время в семейном кругу и всегда находят друг для друга время.

Наибольшее впечатление производят пожилые местные жители. Посмотрев на них, пообщавшись с ними, просто не возможно не улыбнуться. Некоторые из них плохо понимают английский и безумно радуются, когда туристы понимают их родной язык. Исходит от них невероятно приятная энергетика. Они рады жизни и готовы делиться своими эмоциями.

Настоящая Италия — миниатюрна. На улицах редко можно найти большие машины, чаще всего тут разъезжают на ”Мини Куперах”, маленьких ”Фиатах” или мопедах самых разных моделей. В более крупных городах также популярны гибридные Toyota. Самим итальянцам очень нравятся именно гибриды, потому что они не так сильно загрязняют воздух. Частенько на глаза могут попасться и миниатюрные ретромобили.

Конечно, здесь, как и в любой другой стране, турист должен оставаться бдительным. На пляжах и во всех туристических зонах можно встретить, например, продавцов-нелегалов. Хотите приобрести ”брендовую” сумку или любой другой аксессуар за символическую цену? Такая возможность вам обязательно предоставится. Но учтите, что при покупке ”бренда” из рук нелегалов, вы рискуете заплатить штраф равносильный стоимости оригинала изделия. Вообще к подделкам в Италии относятся с презрением и активно борются с нелегальным бизнесом. Так что прежде чем купить на пляже сумку Prada хорошенько подумайте, действительно ли вам она нужна?

Приходя в ресторан, кафе или бар, сначала ознакомьтесь с меню и расценками. Меню здесь обычно можно найти при входе в заведение. А если ваш итоговый счет несколько больше, чем вы ожидали — не удивляйтесь. Плата за обслуживание или чаевые здесь обычно включены в счет и составляют 15-20% от суммы.

Разнообразие Италии позволяет провести отдых на любой вкус весело и интересно всей семьей — пешие прогулки по городам и наслаждение архитектурой, посещение самых разных музеев и соборов, парки развлечений и, конечно же, пляжи в отличном состоянии. А вообще, в здесь просто необходимо заблудиться: уйти от привычных туристических маршрутов и пройтись по тихим неизведанным улочкам. Для этого порой достаточно просто свернуть за угол.



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