13.08.2018, 11:00

ФОТО: Осторожно, мнения! Это событие вы не должны пропустить следующим летом

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Юлия Дивонина
Юлия Дивонина
 
EST
Arvamusfest
ArvamusfestFoto: Julia Divonina

”Аккуратно, очень много людей со своим мнением”, — пошутил мой друг по пути в Пайде. Уже шестое лето подряд там проводится долгожданный Фестиваль мнений.

Фестиваль мнений — это ежегодное мероприятие, проходящее в самом сердце Эстонии, Пайде. В этом году даты проведения выпали на 10-11 августа.

В центре внимания были такие темы, как культура общения, суть демократии, будущее столетних прибалтийских республик и многие другие.

Всего было проведено 160 дискуссий на 24 площадках, 8 из них на русском, 12 на английском. Своё мнение могут выразит все — начиная с президента, заканчивая школьником.

Первый день начавшегося в пятницу Фестиваля мнений посетили почти 5600 человек, принявших активное участие в почти сотне дискуссий. Возраст участников фестиваля совершенно разный. Главное — быть активным и не бояться выражать своё мнение.

Круг тем, которые на фестивале можно обдумать и обсудить, довольно широк. Так, в пятницу обсуждалось как выжить в кризисной ситуации, почему возникает осознанная ненависть, каким будет будущее Европы и как сделать школу местом, где чувствуют себя счастливыми.

Одна из посещенных мной дискуссий называлась ”Трудовые будни социального предпринимателя”.

Модератор обсуждения Ольга Щеглова, лидер проекта The BookShelf Estonia, вместе с участниками искали ответы на следующие вопросы: Кто такие — социальные предприниматели (СП) Эстонии: бизнесмены, которые заботятся о решении социальных проблем, или гражданские активисты, умело использующие бизнес-модель? Подходит ли эта форма общественным организациям? Эффективна ли форма СП для молодежного предпринимательства? В обсуждении также приняли участие участие Анна Грунд (наставник в Changmakers Academy), Валерия Лаврова (организатор дней обсуждений BAZAR), Яна Гашкова (образовательный центр Paprika) и все желающие, которые присутствовали на этой дискуссии.

Вход на этот фестиваль совершенно бесплатный. Поэтому если в этом году вы пропустили возможность приехать в прекрасный городок Пайде и выразить своё мнение на разнообразные темы, то не упустите её в следующем году.

Фестиваль мнений — отличная возможность получить массу полезных знаний, найти новые контакты, вкусно поесть, получить огромную дозу вдохновения, вынести свою идею или мнение на всеобщее обсуждение и провести замечательные два дня в уютном городе Пайде.

Tallinn Hockey weekend
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