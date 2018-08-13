ФОТО: Осторожно, мнения! Это событие вы не должны пропустить следующим летом

Фестиваль мнений — это ежегодное мероприятие, проходящее в самом сердце Эстонии, Пайде. В этом году даты проведения выпали на 10-11 августа.

В центре внимания были такие темы, как культура общения, суть демократии, будущее столетних прибалтийских республик и многие другие.

Всего было проведено 160 дискуссий на 24 площадках, 8 из них на русском, 12 на английском. Своё мнение могут выразит все — начиная с президента, заканчивая школьником.

Первый день начавшегося в пятницу Фестиваля мнений посетили почти 5600 человек, принявших активное участие в почти сотне дискуссий. Возраст участников фестиваля совершенно разный. Главное — быть активным и не бояться выражать своё мнение.

Круг тем, которые на фестивале можно обдумать и обсудить, довольно широк. Так, в пятницу обсуждалось как выжить в кризисной ситуации, почему возникает осознанная ненависть, каким будет будущее Европы и как сделать школу местом, где чувствуют себя счастливыми.



Одна из посещенных мной дискуссий называлась ”Трудовые будни социального предпринимателя”.