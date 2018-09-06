ФОТО: Московские путевые заметки — история, хай-тек и космос

Место, вызвавшее больше всего впечатлений, называется Этнографический парк-музей, расположенный в Калужской области. Он представляет из себя собранные вместе дома, являющиеся типичными жилищами людей из разных стран. Почти в каждом из них есть возможность приобрести сувенир или поучаствовать в мастер-классе: полировать янтарь, изготовить глиняный горшок и т.д. Во внутреннем дворе музея, окруженного лесом, можно взять в аренду велосипеды, самокаты и сегвеи для более комфортного передвижения по большой территории.

Также и Музей космонавтики был для меня полезным и новым опытом. Нам доступно и интересно рассказывали об устройстве космического корабля, условиях жизни астронавтов, истории космонавтики, опытах, проходящих сейчас. Все это очень интересно, но особенное впечатление произвели чучела легендарных собак-космонавтов Белки и Стрелки, о которых мы столько слышали и наконец — увидели! В конце экскурсии была проведена викторина с вопросами, и победители получили призы от Музея космонавтики.

Сильные впечатления оставил и ночной Moscow-city — со своими внушительными зданиями и смотровой площадкой на 354 этаже. Захватывающий вид и всплеск эмоций гарантирован каждому, кто решится посетить это место.

Москва — город, не похожий ни на один из тех, где я раньше бывала. Со своим необыкновенно красивыми метро, приветливыми людьми и энергетикой он еще надолго останется в моей памяти.